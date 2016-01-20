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Стипендии Президента Беларуси на 2016 год назначены 82 аспирантам

20 января 2016 07:44
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Новости Беларуси. Поддержка государства. Стипендии Президента Беларуси на 2016 год назначены 82 аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

В числе талантливой молодежи - представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. Многие из них имеют акты о внедрении полученных результатов в производство, лечебную практику и образовательный процесс, патенты на изобретения.

Научные достижения стипендиатов будут использованы на предприятиях, в организациях и учреждениях социальной сферы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная социальная политика

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