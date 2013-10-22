ИП, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники смогут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет в полном объеме

Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники теперь тоже смогут получать пособие по уходу за ребенком до трех лет в полном объеме. Соответствующий указ, подписанный ранее Президентом, 22 октября вступает в силу.

Более того, документ предоставляет право выбора: либо работать в декрете с сохранением половины пособия, либо оформить социальный отпуск и получать его полностью. При этом процесс приостановления и возобновления частной деятельности будет максимально упрощен.

Стоит отметить, что таким же правом обладают и те, кто работает по трудовым договорам.

Сегодня размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 1 миллион 753 тысячи на первого и 2 миллиона на второго и последующих детей, а также 2,5 миллиона на ребенка-инвалида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.