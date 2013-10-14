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КГБ раскрыл «серую» схему ввоза автомобилей в Беларусь. Преступники из Брестской области нанесли рекордный ущерб государству – 4 млн евро

14 октября 2013 14:26
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Новости Беларуси. 4 млн евро мимо кассы. КГБ Беларуси раскрыл «серую» схему ввоза грузовиков на территорию Таможенного союза. Преступная группировка была интернациональной: в нее входили белорусы, россияне и поляки.

Два предприимчивых жителя Брестской области покупали в странах Евросоюза полнокомплектные автомобили. Чтобы избежать уплаты всех таможенных платежей, провозили их через границу по частям: в виде шасси и кабин. В Беларуси машины вновь собирали и продавали. Чтобы на границе не возникало лишних вопросов, коммерсанты неоднократно давали таможенникам взятки.

Аналогичная схема применялась и при сборке автобусов. За 3 года использования «теневой» схемы было ввезено порядка 200 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
В ходе осмотра площадей, арендуемых предпринимателями, сотрудниками КГБ были обнаружены и задержаны 8 большегрузных автомобилей импортного производства, которые по документам были завезены и растаможены в Беларуси в 2013 году. Также был обнаружен пакет поддельных документов, в соответствии с которыми часть собранных автомобилей была произведена в Российской Федерации на одном из коммерческих предприятий города Пскова.

# Таможня Беларуси # КГБ Беларуси # КГБ Республики Беларусь

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