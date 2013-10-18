Создать партию или общественное объединение в Беларуси станет проще

Новости Беларуси. Условия для развития в Беларуси гражданского общества улучшатся. На это направлен законопроект, который одобрили 18 октября сенаторы. Речь идет о деятельности политических партий и других общественных объединений.

Принципиальных изменений документ не предусматривает, однако поправки позволят упростить как их создание, так и ликвидацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Он не вносит каких-то кардинальных принципиальных вопросов. Он сегодня развивает в очередной раз базу по формированию гражданского общества, по формированию государственности, по развитию общественных организаций, общественных структур, политических партий в Республике Беларусь.