Прямой эфир

Создать партию или общественное объединение в Беларуси станет проще

18 октября 2013 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Условия для развития в Беларуси гражданского общества улучшатся. На это направлен законопроект, который одобрили 18 октября сенаторы. Речь идет о деятельности политических партий и других общественных объединений.

Принципиальных изменений документ не предусматривает, однако поправки позволят упростить как их создание, так и ликвидацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию: 
Он не вносит каких-то кардинальных принципиальных вопросов. Он сегодня развивает в очередной раз базу по формированию гражданского общества, по формированию государственности, по развитию общественных организаций, общественных структур, политических партий в Республике Беларусь.

# Общественные объединения Беларуси # Игорь Бузовский

Другие новости рубрики

Все новости
Минская таможня изъяла строительную фурнитуру на 1 млрд рублей
17 октября 2013 11:44

Минская таможня изъяла строительную фурнитуру на 1 млрд рублей

КГБ раскрыл «серую» схему ввоза автомобилей в Беларусь. Преступники из Брестской области нанесли рекордный ущерб государству – 4 млн евро
14 октября 2013 14:26

КГБ раскрыл «серую» схему ввоза автомобилей в Беларусь. Преступники из Брестской области нанесли рекордный ущерб государству – 4 млн евро

Застройщики возводили в Минске вместо коттеджей многоэтажки и продавали квартиры по 300 тысяч долларов
14 октября 2013 12:42

Застройщики возводили в Минске вместо коттеджей многоэтажки и продавали квартиры по 300 тысяч долларов