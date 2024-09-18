Что делать, если работодатель не выдает зарплату? Рассказали в Департаменте госинспекции труда

Финансовое благополучие тоже сильно влияет на качество жизни. Как в Беларуси обстоят дела с выплатой зарплат? С какими проблемами сталкиваются сотрудники, работодатели? И как их решать?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Галенчик, заместитель начальника Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда.

Александр Меженный, ведущий:

Когда вспоминаем так называемые лихие 90-е, вот там уже никого не удивишь какими-то задержками зарплаты и так далее. Сейчас мы уже привыкли, что у нас все в срок, все вовремя. Но с учетом того, что принят в прошлом году указ Президента как раз таки о мерах регламентирующих вот эту выплату своевременной зарплаты, значит, была необходимость? Для чего это был принят этот указ и в чем он помогает?