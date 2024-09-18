Что делать, если работодатель не выдает зарплату? Рассказали в Департаменте госинспекции труда

Финансовое благополучие тоже сильно влияет на качество жизни. Как в Беларуси обстоят дела с выплатой зарплат? С какими проблемами сталкиваются сотрудники, работодатели? И как их решать?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Галенчик, заместитель начальника Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда.
Александр Меженный, ведущий:
Когда вспоминаем так называемые лихие 90-е, вот там уже никого не удивишь какими-то задержками зарплаты и так далее. Сейчас мы уже привыкли, что у нас все в срок, все вовремя. Но с учетом того, что принят в прошлом году указ Президента как раз таки о мерах регламентирующих вот эту выплату своевременной зарплаты, значит, была необходимость? Для чего это был принят этот указ и в чем он помогает?
Анастасия Галенчик, заместитель начальника Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда:
Необходимо отметить, что вопросы выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности Республики Беларусь находятся на особом контроле у главы государства и у правительства. Если кратко, то положение указа, во-первых, расширили полномочия Департамента государственной инспекции труда и позволили при установлении задолженности по заработной плате выдавать нанимателю обязательное для исполнения требование, в случае, если он требование не исполняет, мы самостоятельно за работника выносим документ, который называется решение. Этот документ направляется нами в органы принудительного исполнения для безусловного взыскания задолженности теперь уже силами органов принудительного исполнения. То есть если ранее работнику необходимо было самостоятельно идти к нанимателю получать справку о задолженности, и это хорошо, если он ее выдаст, иначе необходимо было еще идти в суд, доказывать, что есть эта задолженность. Получил справку, пусть даже в судебном порядке, затем необходимо идти к нотариусу, совершать исполнительную надпись и только после этого в органы принудительного исполнения. Во-первых, посещение большого количества инстанций за взысканием, ну, вроде как, заработанных денег – это, в принципе, процедура не очень приятная. Ну и, во-вторых, это довольно долго времени занимало.
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