Стартовала очередная сессия Палаты представителей! Какие законодательные новеллы примут депутаты?

Большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Об этом 17 сентября заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, открывая заседание второй сессии восьмого созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президентом поставлена задача активизировать работу на внешнем контуре. И все международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты. Депутатскому корпусу необходимо сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера. Сегодня же в повестке заседания семь вопросов. В Овальном зале рассматривались законопроекты как в первом, так и во втором чтениях. Какие законодательные новеллы будут приняты уже в ближайшее время? В репортаже Глеба Прокофьева.

558-й авиационный ремонтный завод. Уже скоро здесь начнут серийное производство 2-двигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». На его крыльях смогут летать до 19 пассажиров. Эксплуатация возможна и в грузовом варианте. В планах к концу 2027 года создать производственные мощности. Они позволят, начиная с 2030-го, выпускать как минимум 20 самолетов в год. Крупный инвестиционный проект реализуем совместно с Россией. Сегодня белорусские депутаты ратифицировали соглашение между правительствами двух стран о разработке и организации нового производства. Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам уголовной ответственности. Подробности.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

17 сентября депутаты рассмотрели законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс. Предлагается скорректировать санкции 97 составов преступлений. Упор на профилактику и дифференциацию уголовной ответственности. Задача – устранить дисбаланс между нормами законодательства.

Разработчики законопроекта предложили дополнить кодекс альтернативными, более мягкими видами наказаний либо скорректировать в части их размера. К примеру, не назначать лишение свободы женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам первой группы. Также предлагается смягчить наказания за ряд наркопреступлений. Ведь зачастую на неоправданный заработок идут несовершеннолетние и тем самым ломают всю свою жизнь.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проанализировав всю статистику, мы можем с уверенностью сделать вывод, что всплеска преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, это не повлечет. Но в то же время это позволит судам дифференцированно подходить к определению наказания. В Беларуси усилят контроль за деятельностью агентств по трудоустройству.

Важнейшая законотворческая задача для депутатского корпуса на второй сессии – принятие блока бюджетных документов. Создание условий для динамичного экономического развития и повышения благосостояния граждан – один из приоритетов в законодательной сфере. От того, как сработает экономика в завершающем году пятилетки, во многом зависит и разработка планов на следующее пятилетие.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны принять отвечающие современным требованиям бюджетно-налоговые документы, которые бы гарантировали и неукоснительно позволяли бы выполнить поручение решения главы государства по устойчивому развитию национальной экономики, по эффективному противодействию санкционного давления, а самое главное – по неукоснительному выполнению социальных обязательств государства перед своими гражданами.

В парламентском портфеле нет мелких или не значимых вопросов. Все они затрагивают актуальные темы. От решений депутатов зависит будущее страны и жизнь белорусов. Каждый принятый закон должен быть детально выверен.