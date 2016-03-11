Лай раздора: что делать, когда соседская собака не дает спокойно спать

Замечено, что собаки гораздо умнее нас. Потому что они наши команды понимают, но вот мы их лай, увы, нет. Именно из-за собачьего лая между героем этого сюжета и соседом произошло недопонимание.

«Эй вы там, наверху! От вас опять спасенья нет!» - примерно с таких слов начинается каждое утро минчанина Валерия Богатыря. Вновь не выспавшийся Валерий Антонович признаётся: даже богатырского терпения порой не хватает на шумных соседей. А точнее, на их собаку.

Валерий Богатырь:

Собака эта не даёт нам покоя. Породы мы не знаем, но похоже, дворняжка. Но лает… очень голосисто. И все соседи знают: ровно в 6 утра (не надо и будильника) начинает лаять до 8 часов без перерыва.

Сам Валерий Антонович животных любит и даже держит в квартире кролика Тёму, подаренного внучке на День рождения. Главное достоинство пушистого зверька – он тихий! Только морковкой в углу хрустит. А вот соседской собакой недовольны почти все жители подъезда многоэтажки. Особенно достаётся пенсионерам.

Рашид Загидулович:

Я пенсионер, ветеран труда, инвалид второй группы. Сна нету, соответственно, я гипертоник… У меня от этого собачьего лая давление повышается и сна нету.

А мы, в свою очередь, решили обратиться напрямую к хозяйке скандальной собаки.

Людмила, соседка:

С ней бесполезно говорить. Она вообще неадекватная. Она соседу говорила:«Я же терпела, когда твоя внучка плакала, когда маленькая была! И ты терпи, когда моя собака гавкает».

Как заметил Карл Маркс, бытие определяет сознание. И не удивительно, что в доме, пропитанном лаем и негативом, сами люди начинают собачиться. За целых пять лет, в течение которых дворняга Джессика даёт концерты, неблагодарные слушатели собирались всем подъездом для разговора с хозяйкой, собирали подписи и жаловались в ЖЭС. Всё без толку: месяц затишья, и Джессика голосит громче прежнего. Закон Республики Беларусь, тем не менее, спешит на помощь погрязшим в бытовом конфликте соседям.

Евгений Побережнюк, адвокат:

С 23 часов вечера до 7 часов утра не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум. В том числе и от содержания домашних животных. За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность (в данном случае, по части 1, ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях) , что влечёт наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

В числе способов укрощения строптивого питомца: долгие и выматывающие прогулки, бессрочный отпуск, скажем, в деревне у бабушки, намордник, специальные успокоительные препараты для животных и, конечно, грамотная дрессировка.

На уроки профессиональной дрессировки Евгению Синякину вдохновила четвероногая подруга Джанки, которая появилась у девушки 10 лет назад. Трудно поверить, что пятнистая красавица – обычная дворняжка, которую подобрали на улице, озлобленной и совершенно невоспитанной. Именно благодаря тренировкам и любви хозяйки сегодня Джанки исключительно сдержана, умна и даже снимается в кино! «Регулярные занятия могут перевоспитать даже взрослого пса» - уверяет Евгения.

Евгения Синякина, дрессировщик:

Чем дольше собака вела себя неправильно, тем больше сил, знаний и времени понадобится на то, чтобы это отредактировать. Но работа идёт та же самая, что и со щенком: на еде, берём игрушку, то, что собаке интересно и объясняем ей правила поведения. Главные пункты – это объяснение на позитиве, подкрепление хорошего поведения, обозначение плохого поведения своим голосом. Иногда можно и поводочком сработать, но в большинстве случаев никакого насилия над собакой не требуется.

Опыт показывает: люди, всё-таки, меняются. Если очень захотят. Сможет ли Алла Нестерук поменять характер своей собаки и наладить отношения с соседями – покажет время. Но если женщина не проявит дипломатичность и откажется идти на компромисс, её ждёт административная ответственность – до 30 базовых величин. И тут уже не до собачьих концертов…