Что делать, если получил ожоги в солярии?

Новости Минска. Главное в поисках места под солнцем не получить солнечный удар. Героиня этого сюжета получила удар такой силы, что до сих пор оклематься не может… Тема сюжета была прислана на форум телеканала СТВ.

С недавних пор минчанка Алена Пелипас не выходит на улицу: стала избегать людей и прятаться от солнечного света. Почему же молодая и привлекательная девушка ушла в тень и едва не попала на больничную койку? Ответим стихами: «Извечным воплощением мечты стал образ совершенной красоты». Последняя, по мнению Алены, немыслима без шоколадного загара.

Алена Пелипас:

На майские праздники я решила поехать отдохнуть в Турцию, там солнце. Поскольку у меня белая кожа, чтобы не сгореть, я решила сходить в солярий. Мне подруги посоветовали…

Итак, накануне Первомая Алена вняла советам подружек и отправилась в солярий. Законодательница моды на загар Коко Шанель однажды сказала: «Лицо белое, как таблетка аспирина, выглядит болезненным и вялым».

Француженка и предположить не могла, чем обернется солнечная ванна для белоруски спустя 60 лет после сказанного…

Алена Пелипас:

Я предупредила администратора, что я первый раз, попросила показать, что и как. Я хотела загореть сразу, быстро, времени нет. Самолет, вылет, и я заказала сразу 15 минут солярия.

Розовая мечта Алены стать коричневой нашла быстрый отклик у сотрудницы солярия. Последняя беспечно отправила девушку на четверть часа нежиться под лучами искусственного солнца, не думая о последствиях.

Елена Филатова, администратор солярия:

Если клиент приходит в солярий первый раз, максимум можно посоветовать 3-4 минуты для того, чтобы посмотреть, как действует солярий на кожу. Если клиент хочет взять количество времени больше 10, 12 минут – администратор может не пускать.

То есть в случае в Аленой норма ультрафиолетового облучения была превышена в 5 раз! Сотрудница солярия не поинтересовалась у девушки ни состоянием ее здоровья, ни типом кожи. А ведь в солнечном инкубаторе не каждому дано работать…

Елена Мойсейчик, юрист:

Такую услугу обязано оказывать лицо, которое имеет соответствующее образование и имеет доступ оказывать именно такую услугу, в данном случае образование должно быть медицинским.

Алене подобные тонкости было ультрафиолетовы, сотрудница же солярия, похоже, свято верила, что желание клиента – всегда закон. Вот только клиент, в отличие от сотрудника солярия, не обязан обладать медицинскими познаниями. Результат - на лице, спине, руках, животе Алены.

Алена Пелипас:

Вся кожа на теле стала красной, лицо, вы видите. Невозможно выйти на улицу, как мне ехать? Нереальная боль. Я хочу сходить к косметологу и узнать, потому что я боюсь, что у меня могут быть ожоги.

Воистину уникальна психология нашего человека. Сначала мы что-то должны испортить, и только потом читаем инструкцию. Сходить бы Алене к косметологу накануне квазисолнечного сеанса.

Олег Смирнов, косметолог:

Судя по тому, что у нее ожог первой степени, можно заключить, что высокая степень активности. Если она собирается в Турцию, то на сегодняшнее состояние ей противопоказано.

Алена Пелипас:

Я хотела быть красивой, я хотела отдохнуть. А что в итоге получается? В Турцию я не еду, что деньги тур-агентство мне уже не вернет, еще и куча затрат на лечение! Мне выписали мазь специальную, витамины... Естественно, я собираюсь все эти деньги требовать с владельца салона!

После шокирующих слов косметолога Алена решительно отправилась в злополучный солярий за сатисфакцией…

Алена Пелипас:

Я написала в книгу жалоб в салоне.

Владелец, поняв, что, почти в прямом смысле запахло жареным, решил загладить вину. По-царски…

Алена Пелипас:

В качестве компенсации директор солярия предложила мне абонемент на 30 минут в солярий...

Щедро, ничего не скажешь… Но, на наш взгляд, предлагать обожженному человеку еще дозу солнечного облучения - верх цинизма. Это тоже самое, как если бы вы выбили человеку зубы, а потом предложили ему орехов…

В общем, еще больше раскрасневшись, Алена потребовала у администрации солярия техпаспорт на оборудование и график смены ламп. Ни первого, ни второго в логове индустрии загара не оказалось.

Елена Мойсейчик, юрист:

Данная информация может быть размещена в доступном месте: на каком-то информационном стенде, чтобы потребитель прежде, чем ему будет оказана услуга, мог с ним ознакомиться, в уголке потребителя, в журналах, буклетах, проспектах, также эту информацию можно доносить и в устном виде, дублировать.

К сожалению, 90 процентов наших граждан живет по принципу: «Пока гром не грянет…». В погоне за модой мы беспечны и суетливы. И крестимся лишь тогда, когда уж совсем худо. Да и зачем, собственно, рядовому гражданину знать технические параметры оборудования? Ответ прост. Все упирается в деньги. Дело в том, что в ряде европейских стран искусственное солнце вне закона.

Солярии официально запрещены в Бразилии, Австралии, Дании, а в ряде европейских стран использование искусственного солнца запрещено лицам, не достигшим совершеннолетия. И причина одна: растущая бешеными темпами онкология.

В синеокой о вреде солярия говорят регулярно, но безуспешно. И, пока граждане стройными бледными рядами идут в солярии, отечественный бизнес не дремлет. То там, то здесь отдельные предприниматели за копейки скупают ненужное для Европы оборудование. Сегодня бэушный самый недорогой солярий у нас можно купить за 3,5 тысячи евро. При хорошем потоке клиентов отбивается агрегат за два месяца.

Кроме стоимости самого агрегата, наиболее предприимчивые экономят еще и на лампах. Существуют различные сроки службы ламп: от 450 до 800 часов. Как поведет себя лампочка, отслуживая положенный срок, посетители не знают. Или боятся узнать.

Олег Смирнов, косметолог:

Ультрафиолет – это не совсем благоприятное воздействие. Хочу предупредить любителей активно загорать, особенно в соляриях непроверенных, будьте бдительны!

Но как устоять перед соблазном похвастаться перед окружающими красивым загорелым телом…

Павел Зенюк, чемпион по фитнесу РБ:

Если человек хочет иметь смуглый цвет кожи, он просто обязан ходить в солярий. Иначе просто никак. Вред от солярия, может, и есть, но пользы для себя я вижу гораздо больше. В солярий я хожу лет уже 10. У меня у подруги был солярий, мы загорали каждый день по 30 минут (тогда турбосоляриев не было).

И это при том, что ученые утверждают, что каждого, кто проводит в солярии более 10 минут чаще двух раз в неделю можно считать страдающим танорексией…

Танорексия» (от англ. tan – загар) - болезненная, почти маниакальная страсть к загару, независимо от времени года. Больше всего танорексии подвержены представительницы женского пола молодого возраста, для которых последствия чрезмерного увлечения искусственным солнцем могут быть самыми плачевными.

Таисия Листопадова, психолог:

Патологичность связана с тем, что, глядя в зеркало, они видят только ту картинку, которую они показывают обществу, они хотят нравиться обществу, себе же они постоянно не нравятся.

Желание понравиться затмевает разум. В мозгах людей, регулярно посещающих солярий, происходят процессы, схожие с теми, которые происходят в мозгах у людей, одержимых болезненной страстью. Регулярное посещение солярия активирует центр удовольствия в мозге.

Часто удовольствие приводит к трагедии. 22 января этого года в онкологической клинике в Германии скончалась Победительница конкурса Мисс Россия – Вселенная 2006 Анна Литвинова. Диагноз – рак кожи. Как выяснилось, девушка чрезмерно увлекалась солярием. Но вернемся к нашей героине.

Алена Пелипас:

Мазь, которая стоит очень недешево, специальные витамины. Я написала в книгу жалоб в салоне. Я буду требовать деньги от владельца.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если у вас есть заключение о том, что загар, ввиду того, что имеется ожог, запрещен, конечно, вы можете предъявлять возмещение своих убытков, возможно, приобретение каких-то, по указанию врача, медпрепаратов определенных, у вас должны быть чеки, выписка с заключением, где указано то, что необходимо принимать. И, если информация была предъявлена не в полном объеме или недостоверной, или не предоставлена вовсе, вы можете предъявлять возмещение своих убытков.

Но если здоровье можно поправить, то как возместить погубленный отпуск? За путевку Алена заплатила почти 7 миллионов рублей. И сегодня, вместо того, чтобы нежится под лучами естественного солнца на пляжах Анталии, Алена вынуждена ходить на прием к косметологу и дерматологу…

Алена Пелипас:

Вправе ли я потребовать от солярия деньги, компенсацию за не сложившуюся поездку, а также компенсацию морального ущерба и вреда здоровью?

Елена Мойсейчик:

Что касается договора, который вы заключили, на оказание туристических услуг, то, в данном случае, наверное, вряд ли вы сможете заявить требование о возмещение ваших убытков, потому что туристическая услуга предполагает комплекс определенных услуг, вы не летите с конкретной целью загорать…

Иными словами, если бы в договоре целью поездки был прописан именно загар, то, в принципе, еще можно было побороться, а так – увы! Ведь никто не запрещал Алене отправиться в Турцию и изучать, например, историю или любоваться красотами пейзажа. Но вот если бы ожоги Алены были более серьезными и потребовали госпитализации, то в таком случае с солярия можно было бы потребовать и компенсации стоимости путевки.

В настоящее время Алена Пелипас заканчивает курс лечения и как она уверяет, в солярий она больше ни ногой, ни…

В этом сюжете мы ни в коей мере не пытались очернить искусственное солнце. Но пусть каждый задумается. А оно вам надо? Ведь в борьбе за место под солнцем можно получить сильные ожоги, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.