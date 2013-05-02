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В Минске прошел рейд по проверке маршрутных такси

02 мая 2013 11:40
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Новости Беларуси. Сервис на низком уровне. Водители маршрутных такси оказались во внимании ревизоров и транспортной инспекции. В столице прошел рейд по проверке санитарно-технического состояния авто, предназначенных для пассажироперевозок.

Из выявленных нарушений — ненадлежащее  содержание машины, отсутствие техосмотра и выдачи билетов. Водителям и перевозчикам придется заплатить крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Илларионов, начальник отдела контроля и договорной работы ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Проводим мы эти рейды как минимум 2 раза в неделю. Данный график утвержден и согласован контролирующими органами в лице транспортной инспекции, ГАИ города. В настоящий момент готовимся к майским праздникам, дабы наши пассажиры чувствовали себя комфортно в транспортных средствах, и была предоставлена приятная поездка.

 

# Государственная политика # Автозаконодательство # ГУ «Столичный транспорт и связь» # Андрей Илларионов

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