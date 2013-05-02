Задержана нелегальная партия водки в размере свыше 5 тысяч бутылок

Новости Беларуси. Крупнейшую в этом году в стране партию контрафактной водки задержали гродненские оперативники. Свыше 5 тысяч бутылок! Спиртное было произведено в России. На территорию нашей страны продукцию незаконно ввез житель Гродно.

Задержали правонарушителя, что называется, с поличным. Грузовик с контрафактной продукцией остановили на трассе в Лидском районе. Каких-либо документов на перевозимый груз водитель предъявить не смог. Не было на бутылках и акцизных марок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Пышинский, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:

Продукция у данного гражданина была изъята. В отношении него составлен административный протокол за нарушение декрета №11 Президента Республики Беларусь, который будет направлен в суд. Данному водителю грозит штраф в размере до 100 базовых единиц. По нашим данным, данная продукция предназначалась для реализации на территории нашей Гродненской области различным гражданам более мелкими партиями.