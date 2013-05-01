Швейное ателье в Минске затопило. Кто возместит убытки, если ЖЭС вину отрицает?

Новости Минска. Задача: в трехкомнатной квартире на 1 этаже возник пожар. В это же время на втором этаже в однокомнатной квартире прорвало водопроводную трубу и затопило весь первый этаж. Не повезло в одном: пожар был в доме №30, а потоп - в доме №32. Подробности – в этом сюжете.

Деньги утекают, как вода. Значение этой фразы минчанка Людмила Хижняк знает лучше других. В минувшую среду ее швейное ателье по Партизанскому проспекту, 32 превратилось в настоящий водный аттракцион.

Целых четыре часа работницы ателье в одиночку пытались остановить потоки воды, стекавшие с потолка и стен. Аварийная служба приехала только к полудню, а за ними следом подтянулись и работники ЖЭС.

Наталья Зенченко, начальник производства:

ЖЭС начинает работать намного раньше, и прийти 5 минут отключить воду - это не так уж и сложно.

Понять нерасторопность коммунальщиков можно. В конце концов, это ведь не их квартиры заливает. Спасибо, что вообще прибыли на место аварии. А ведь дождь с потолка ателье закапал за три недели до потопа. С 29 марта Людмила Хижняк пыталась вызвать сотрудников ЖЭС-18, но безуспешно. На все просьбы был один ответ: «К вам пошли!»

Куда пошли, зачем, к кому? Неизвестно. Но факт остается фактом: до ателье коммунальщики не дошли. Работницы ателье даже сами ходили в ЖЭС, но и это не помогло.

Наталья Зенченко, начальник производства:

Когда я пришла на планерку, говорю: «Сделайте что-нибудь!» Все сидят, директор ЖЭСа вообще не знал, что у нас происходит в течение трех недель, то есть он не знал, почему, кто я такая, взяли меня за плечи и выставили за дверь.

Все это время ателье медленно, но верно подтапливало. Коллектив, скрепя сердце и не добившись помощи коммунальщиков, справлялся своими силами. Каждое утро перед работой женщинам приходилось убирать с пола огромные лужи.

Валентина Мухамедова, работница ателье:

Я прихожу на работу утром рано, в шесть - в начале седьмого, убирать, и как ни приду - постоянно вот этот вот потоп. И мне другой раз страшно ключ вставить, потому что я слышу вот эту вот капель, которая льет, как из ведра...

Даже в памятный день глобального затопления коммунальщикам понадобилось целых четыре часа, чтобы отреагировать на проблему дома номер 32. Правда, перед этим Людмила Хижняк обратилась на горячую линию телеканала СТВ.

Людмила Хижняк, директор ателье:

Когда мы сказали, что будет съемка, съездили в исполком сегодня, то они засуетились, прочистили городскую канализацию, приезжала большая машина, полностью прочистила канализацию.

После этого работники ЖЭСа составили акт о залитии. По их версии, оно произошло по вине жильцов дома номер тридцать два, которые живут над пострадавшим ателье.

Александр Капусто, главный инженер ЖЭС-18:

Вопрос засора канализации периодически возникает из-за неаккуратности пользования жильцов этого дома. Бросают туда гнилые яблоки, гнилые огурцы из банок консервированных, и все это летит туда, очистки, гнилую картошку…

Людмиле Хижняк от этого заключения ничуть не легче. Ей интересно только одно: кто заплатит за ущерб, который понесло ателье? Речь ведь не только об испорченных обоях и подвесных потолках. Пришла в негодность мебель, техника, вещи клиентов.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае Организация может обратиться в любое экспертное учреждения, которое оценит объем и стоимость ущерба, не только строительные работы, но и ущерб, который был причинен имуществу, в дальнейшем, как только будет получено такое заключение экспертизы, можно предъявлять претензии виновной стороне. Если претензии не будут удовлетворены в досудебном порядке, то организация имеет полное право обратиться в хозяйственный суд с требованием о взыскании всех своих убытков.

Оценку проводят экспертные организации. Строительные убытки оценят за 2 -2,5 миллиона рублей. За оценку техники и других убытков придется выложить еще от 3 до 5 миллионов рублей.

Кстати, можно оценить строительный ущерб и бесплатно. Для этого после высыхания затопленной площади нужно вызвать ЖЭС, и они составят второй акт. Впоследствии через суд можно потребовать кроме оплаты убытков, возмещения упущенной выгоды и материальной компенсации морального вреда. Только нет никаких гарантий, что затопление не повторится снова. А вероятность такая есть - это подтверждают и соседи нашего ателье.

Олег Мелещик, директор ювелирной мастерской:

Я тут уже 15 лет. С периодичностью в полгода здесь постоянно все прорывает, ну, скажем так, уже устали, можете посмотреть, что у нас творится…

Вместо того, чтобы провести полную проверку канализационной системы, коммунальщики пеняют на жильцов. Вот эти объявления появились на всех подъездах после аварии. Остается только надеяться, что люди внимут этой нехитрой просьбе. Ведь выяснить, кто именно кинул яблоко в канализацию, невозможно.

Александр Капусто, главный инженер ЖЭС-18:

Ну, кто признается? Никто не признается... Ну, как я определю?

Итак, поскольку виновного в многоквартирном доме найти не удастся, а канализация находится в зоне ответственности ЖЭС, все убытки, которые понесло ателье, лягут на плечи коммунальщиков. Если бы организация была застрахована, достаточно было бы только акта о залитии и оценки убытков. Страховая компания сама бы выплатила материальную компенсацию и взыскала бы потом ее с виновной стороны. Кстати, стоит такого рода страховка 1,5 – 2 миллиона за 2 года. Но в нашей истории самое большое, что может ожидать Людмила - это оплата строительных расходов. Остальные убытки нужно будет взыскивать через суд. А за это время много воды может утечь.

Вот уж, действительно, для того чтобы вывести человека на чистую воду, необходимо прополоскать очень много грязного белья. Надеемся, что сотрудники ателье быстро прополощут испорченные вещи и найдут виновного, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.