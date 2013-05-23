Купленная на рынке обувь оказалась бракованной. Что делать, если продавец не согласен с претензиями?

Новости Минска. Известно, что если цены смешные, то и качество – обхохочешься. В этом на своем личном негативном примере убедилась героиня этого сюжета. Вот только ее смех ее был сквозь слезы…

Минчанка Вероника Тамашова по жизни оптимистка, любит все яркое и необычное. Поэтому и в одежде, и в обуви избегает серых тусклых тонов… Наивно и ошибочно полагая, что рынок в Ждановичах наиболее демократичное по ценам в столице место, однажды отправилась за покупками…

Вероника Тамашова:

14 апреля купила на рынке «Ждановичи» себе осеннюю обувь… Приехала домой, это было воскресенье, в понедельник утром я одела обувь, приехала на работу, буквально полчаса походила на работе, декоративный замочек разошелся.

Правду говорят, что, покупая дешевую вещь, ищешь в ней достоинства, покупая дорогую - недостатки… Надежды Вероники на то, что обувь за 380 тысяч окажется добротной, рухнули. Зато негодование било через край. При первой возможности девушка поспешила на рынок.

Вероника Тамашова:

Показала хозяйке обувь. Она посмотрела, говорит: «На декоративные украшения на обуви гарантии нет. Деньги я Вам возвращать не буду, обувь тоже». Сказала, что я такая бессовестная, могла бы деньги на маршрутку не тратить, а пойти сдать в ремонт, мне бы сделали за 10 тысяч, я бы ходила счастливой.

Такой рецепт счастья не убедил Веронику. Тем более что продавец нагло врала. Ни один сапожник не возьмется менять замок за 10 тысяч. Да и не понимала девушка, почему она должна тратить свои кровные деньги за ремонт новой, но некачественной обуви. Продавец, поняв, что от назойливой покупательницы так просто не отвяжешься, проявила милость и согласилась отремонтировать сапоги.

Вероника Тамашова:

Забрала я свою обувь в субботу, сразу же одела, потому что обувь купила, носить-то не носила. Оказалось, что в обуви жутко жесткие пятки, мозоли натерла сумасшедшие, и тот же замочек на том же месте он опять же разошелся... Причем наклейки от ремонта на обуви не оказалось.

Скорее всего, ремонт был кустарным, то есть не гарантийным. Это впоследствии может создать множество хлопот. Так что перед тем, как согласится на ремонт, предупредите продавца, чтобы он вам выдал и квитанцию со штампом.

Итак, натерев кровавые мозоли, Вероника Тамашова в тот же день позвонила продавщице. Последняя, услышав претензии, не на шутку взбесилась… Из разговора Вероника почерпнула много нового не только о себе, но и впервые услышала много ярких нецензурных выражений… Смысл которых сводился к следующему: «Неси обувь на экспертизу, доказывай свою правоту! Докажешь - деньги верну!»".

Вероника Тамашова:

Это уже дело принципа. Прошел уже фактически месяц, я не получила ни обуви, ни денег, ни удовольствия от ее ношения.

В эту грустную копилку можно добавить миллионы погибших нервных клеток Вероники. Последние можно было бы сохранить, если бы девушка знала главное правило покупателя: никогда не вступайте в перепалку с продавцом. Это сродни старому совету никогда не спорить с дураком, потому что в споре вы невольно опуститесь до его уровня, где он вас легко победит за счет опыта…

Опыта нашим базарным продавцам не занимать. Повысив голос, они тем самым повышают свое благосостояние…

Особо чувствительный клиент придет в смятение и уйдет восвояси не солоно хлебавши. И будет несколько дней переживать и маяться, продавец же забудет о его существовании через тридцать секунд.

Итак, не умоляйте, не унижайтесь, не просите, не клянчите. Если вы считаете, что ваши права нарушены - требуйте! Для начала, книгу замечаний и предложений. Не выдают? Звоните в милицию и заявляйте, что в таком-то месте нарушают Декрет президента №2 «О совершенствовании работы с населением». Поняв серьезность ваших намерений, продавец и книгу выдаст и, скорее всего, пойдет на встречу…

Кстати, напомним, что в нашем случае продавец отправил Веронику самостоятельно проводить экспертизу. И тем самым нарушил закон.

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с законом РБ о Защите прав потребителей, в период гарантийного срока, данный гарантийный срок составляет 30 дней с момента приобретения такого товара, в данном случае, обуви, соответственно, экспертизу обязан проводить продавец за свой счет.

Да, впоследствии стоимость экспертизы ляжет на виновную сторону. Но, как показывает практика, и утверждают эксперты, 80 процентов обуви в Беларуси имеют дефект производственного характера. Так что покупателю не стоит бояться ее проведения. Идите и проводите.

Елена Мойсейчик, юрист:

Наше действующее законодательство четко устанавливает, что первоначально, до проведения экспертизы, вы должны обратиться к продавцу, если продавец отказался удовлетворять ваши требования и не провел экспертизу, то вы вправе делать ее самостоятельно до обращения в суд.

Средняя стоимость экспертизы находится в районе 400 тысяч рублей. Продавец прекрасно знает, какой обувью он торгует. При покупке обуви у оптовика он очень, ну просто очень внимателен. Чего не скажешь о его отношении к покупателю. Зачастую продавцы умышленно приобретают бракованную обувь за копейки, они прекрасно понимают, что назойливых и грамотных покупателей гораздо меньше, нежели простачков…

Вероника по нашему совету отправила письменную претензию продавцу обуви. Последняя, поняв, что девушку обуть в прямом и переносном смысле не удалось и что дело пахнет эфиром, предпочел деньги вернуть, чем мы Веронику и поздравляем, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.