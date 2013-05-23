Минчанка заплатила за курсы, которые так и не начались. Как вернуть деньги?

Новости Минска. Образование - это система получения знаний, часто бесполезных, от людей, описавших свой и чужой устаревший опыт в учебниках. Ниже речь пойдет об образовательных курсах, которые, как утверждают в Министерстве образования, никакого отношения к образованию не имеют...

Сотни недовольных клиентов, огромное количество жалоб, негативные отзывы в интернете. Несмотря на такую сомнительную репутацию, образовательные курсы «Вива Либерти» продолжают действовать и привлекать все новых слушателей. Надежда Заустинская оказалась в их числе. Девушка заплатила почти полтора миллиона за курсы маникюра и педикюра. Консультанты «Вива Либерти» обещали ей, что занятия начнутся через несколько дней, но, увы…

Надежда Заустинская:

Мне сказали в понедельник приходить на занятия. Уже сформирована группа. Я зашла на сайт посмотреть расписание. Расписание мое пропало.

А заодно с ними таинственно исчезли и списки групп, в которых числилась студентка Заустинская. Консультанты в офисе «Вива Либерти» только руками развели. Там за 4.200 рублей в минуту вас выслушают и ответят на все ваши вопросы.

Надежда Заустинская:

Я очень долго туда звонила, мне отвечали: «Мы не знаем, перезвоните еще раз». Второй раз мне говорили: «Я сейчас все узнаю и переключу на другого специалиста»…

После нескольких таких переключений девушка поняла, что на другом конце провода просто тянут ее время и, соответственно, деньги. Итак, ни консультанты, ни операторы инфолинии ничего объяснить не могут. Курсы должны были начаться уже два месяца назад. На просьбы девушки вернуть ей деньги в «Вива Либерти» реагируют болезненно.

Надежда Заустинская:

Меня просто послали…

Направили Надежду, разумеется, не в Театр оперы и балета, а в места гораздо более далекие.

А вот вторую нашу героиню никуда не посылали, даже наоборот - не хотели отпускать. На занятиях по дизайну Надежда Заустинская буквально оказалась в заложниках у охранников «Вива Либерти».

Надежда Дигалева:

Программы «АВТОКАД» и «3Д макс», которые мы должны были проходить, не были даны.

На последнем занятии слушатели курсов начали возмущаться: за что они заплатили деньги, если не изучались даже обещанные базовые дизайнерские программы? Но быстро явились сотрудники охраны и подавили студенческие волнения. Надежда Дигалева снимала все происходящее на видеокамеру… А дальше - как в американском кино. Девушку затолкали в пустую аудиторию и пригрозили, что она никуда не выйдет, пока не сотрет запись.

Надежда Дигалева:

Она вызывает сотрудника, который удерживает меня в аудитории, угрожая, чтобы я стерла запись.

Девушка испугалась и удалила видео. Через несколько дней Надежда узнала, что диплом она не получит. Ее отчислили за «систематические пропуски и действия скандального характера», хотя она полностью оплатила и прошла курсы.

Елена Мойсейчик, юрист:

Систематическое непосещение занятий должно быть чем-то доказано и обусловлено. Должны быть предоставлены документы, это подтверждающие. Направляете претензию и заявляете требование о предоставлении данного свидетельства. Если организацией оно не выдано, то следующий ваш шаг - это обращение с иском в суд.

В этих историях нет ничего удивительного. Уже несколько раз клиенты «Вива Либерти» становились героями «Добро пожаловаться!». Люди жаловались на сомнительные конспекты с общей информацией, которые им продавались как авторский эксклюзив, на «хитрые» договоры, в которых не прописаны сроки начала и окончания курсов. Кстати, у нашей первой героини Надежды Заустинской именно такая ситуация. На словах девушку убеждали, что курсы маникюра со дня на день начнутся. А в договоре прописано, что она оставляет исполнителю право выбирать время проведения занятий. То есть курсы могут начаться через год, десять или сто лет. Мы обратились в «Вива Либерти» за комментариями.

-У нас нет руководителя. Он здесь не находится.

-А где он находится?

-Руководитель не будет с вами говорить по этому вопросу.

-Почему?

-Потому что это его право.

Интересно, а помнят ли в «Вива Либерти» о том, что у их клиентов тоже есть права? И сколько это может продолжаться? Оказалось, что не только наша программа коллекционирует пострадавших от жажды знаний. Бурная деятельность фирмы уже привлекла внимание Управления по налогам и сборам Московского района Минска.

Владимир Труханович, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Московского района Минска:

Сейчас предприятие ЧУП «Москов Бигси» инспекцией проводятся контрольные мероприятия. Промежуточные результаты такие: один человек уже привлечен, который принимал деньги. Инспекцией уже опрошено более 400 человек, которые прошли там курсы.

Во время проверки оперативные сотрудники под видом обычных клиентов записывались на курсы. В результате обнаружилось много интересного.

Оперативный сотрудник:

Такая папочка «Секреты отдела продаж». Тут, как вести беседу и затягивать разговор.

Мы помним, как долго Надежда Заустинская пыталась по платному номеру компании получить информацию.

Оперативный сотрудник:

Когда человек звонит по объявлению и выбирает какую-то профессию, которой не существует вообще в мире, ему говорят, что да, у нас есть такая профессия, вы попали как раз в организацию, которая оказывает подобные услуги. По приходу в офис такие услуги, естественно, не оказываются.

Интересно, что претензии есть и у педагогов. Им попросту не платили за работу.

Виталий Степко, главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Московского района Минска:

В данной организации в штате данной организации числится два или три преподавателя. Возникает вопрос: как они могут проводить курсы обучения людей по тридцати специальностям при наличии только трех преподавателей?

Сейчас сотрудники налоговой службы пытаются составить полную картину нарушений.

Владимир Труханович, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Московского района Минска:

Нам необходимо на сегодняшнем этапе с целью более полной доказательной базы о выявленных нарушениях налогового законодательства обратиться к преподавателям и тем студентам, которые прошли обучение или не прошел обучение, но имеют на руках конспекты, которые они приобретали. Я бы просил их связаться по телефонам 209-20-06 или прийти по адресу Розы Люксембург, 183, 304 кабинет с данными конспектами. Для того чтобы мы опросили граждан.

Однако можно отстаивать свои права и самостоятельно. Самое верное средство - подавать на недобросовестную организацию в суд. Быть может, умение отстаивать свои права - это единственная наука, которой учит «Вива Либерти».

Итак, если среди телезрителей есть недовольные курсами «Вива Либерти», убедительная просьба позвонить либо в налоговую инспекцию Московского района или на горячую линию телеканала по телефонам: 290-66-00 или 1-600-700. Давайте всем миром преподадим урок правоведения отдельным деятелям, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.