Белорусскому хакеру, неоднократно взламывавшему сайты госорганов, грозит до 3 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о хакерской атаке на информационные ресурсы ряда госорганов страны. В совершении несанкционированного доступа обвиняется белорус, выпускник одного из вузов, который с января по апрель прошлого года, а также в сентябре 2010, используя Интернет, неоднократно взламывал сайты госорганов и известных юрлиц, добавляя или меняя там информацию.

Хакеру грозит до трех лет лишения свободы.

Александр Мохнач, следователь главного Следственного Управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Как он сам поясняет, он хотел проверить государственные ресурсы на предмет их соответствия мировым стандартам в области защиты компьютерной информации. С использованием специализированного программного обеспечения получал пароли и логины администраторов указанных ресурсов, после чего авторизовывался на них и производил с ними действия, которые ему были интересны. В частности, совершал модификацию компьютерной информации путем добавления отдельных файлов в структуру веб-сервера.

Информационную безопасность сотрудники Следственного комитета, Верховного суда, генпрокуратуры, МВД обсуждали на семинаре. Госорганам рекомендовано перейти на современное программное обеспечение веб-серверов.

При установлении фактов несанкционированного доступа необходимо незамедлительно обращаться в компетентные правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.