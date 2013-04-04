Кухонный стол придавил двухлетнюю девочку: неустойчивая мебель была куплена в интернет-магазине

Новости Минска. Герои этого сюжета часто оказываются под столом, причем не только взрослые. Периодически там бывает и маленький ребенок. Смотрите подробности.

Танцующие стулья, подвижные столы и комоды, словно застывшие в причудливых позах - в современном дизайне существует целое направление, которое работает над созданием «живой» мебели.

В декабре прошлого года минчанка Людмила Богрецова купила через интернет-магазин самые обычные стулья и стол.

Людмила Богрецова:

Приобрели столешницу, ножки к этой столешнице и 4 стула. Установили мы к Новому году, буквально через 2 недели.

2013 семья Богрецовых встретила с новой кухонной мебелью. Однако радость была недолгой. Через несколько дней у всех домочадцев начались проблемы со стулом, точнее, со стульями. Не остался в стороне и стол. Мебель начала скрипеть, расшатываться и терять запчасти.

Людмила Богрецова:

Вот из стола выкручиваются винтики, на которых крепится ножка к столешнице, несколько раз такое было, что на полу валялись эти болты, и мы не могли понять, от чего.

Но самое интересное было впереди. Новый кухонный стол оказался неустойчивым, словно пьяный в стельку прохожий. При любом неосторожном движении столешница наклонялась и переворачивалась. Все, что в этом время было на столе, со звоном и грохотом летело на пол.

Людмила Богрецова:

Я боюсь сюда поставить горячее...

Наши люди терпят до последнего… Кое-как приноровившись, семья Богрецовых более-менее стала осваивать плавающий стол. Смирились даже с мыслью, что тарелка супа или каши в любой момент могут оказаться на полу или на коленях. Но любому терпению однажды приходит конец. И положило ему начало несчастье.

Людмила Богрецова:

Сидит ребенок вот здесь, кушает, я подаю от плиты на стол.

Людмила буквально на секунду встала из-за стола. В это время ее дочурка - двухлетняя Диана - потянулась за печеньем и надавила своими маленькими ручками на край столешницы. Одно мгновенье - и стол опрокинулся, придавив собой ребенка.

Людмила Богрецова:

У меня ребенок со стулом и накрытый столом лежит на полу.

К счастью, малышка отделалась только шишкой и ссадинами, которая быстро зажили. Зато на стенах кухни остались импрессионистские свидетельства падения.

Людмила Богрецова:

Вот писяги, как у меня летел ребенок. Стулом и столом она шмаровала вот здесь, и вмятина на двери, вот так она летела.

Можно позволить себе быть терпеливым и спокойно собирать под новым кухонным гарнитуром шурупы и черепки от битой посуды. Но как оставаться добрым, извлекая из-под рухнувшего стола собственного маленького ребенка?

Людмила Богрецова:

Тогда обошлось, слава богу, хорошо, но она же может и голову поранить.

Случай с маленькой Дианой переполнил чашу терпения Богрецовых. Срок гарантии на их кухонный гарнитур еще не истек. Поэтому Людмила позвонила в фирму и потребовала возврата денег за некачественную мебель. Менеджер интернет-магазина с претензией не согласился.

Людмила Богрецова:

«Очень осторожно» - это вот был акцент. «С этой мебелью надо обращаться очень осторожно». Так, извините, мне что, поставить эту мебель в секцию и любоваться ею?

По мнению менеджера, если из стульев выпадают детали, а стол при малейшем прикосновении выделывает воздушные акробатические номера - это не дефект, а особенность конструкции. А если Людмиле эта особенность не нравится, пусть доказывает свою правоту посредством экспертизы.

Елена Мойсейчик, юрист:

Не потребитель обязан доказывать наличие либо отсутствие дефектов производственного характера. А такая обязанность возлагается непосредственно на продавца. Если продавец считает, что он продал товар надлежащего качества, то он обязан доказать посредством проведения экспертизы, что такой товар действительно качественный.

Продавец этот законный постулат либо не знал, либо сделал вид, что не знает. В любом случае, Людмила это не поняла, так как менеджер просто бросил телефонную трубку и на дальнейшие звонки не отвечал. Людмила поступила грамотно, отправила по почте письменную претензию.

Елена Мойсейчик, юрист:

Есть определенные сроки. С момента получения продавцом претензии 7 дней дается для расторжения договора без проведения экспертизы и 14 дней с проведением таковой.

Но прошло уже почти два месяца, но ни ответа, ни привета. Звоним менеджеру фирмы, чтобы узнать, почему они нарушают закон. Он уверяет: и в мыслях не было!

Сейчас мы подняли документы, письмо, действительно, пришло. Мы возвращаем деньги, нам возвращают товар.

В течение какого времени?

Хоть сегодня...

Золотые слова! И хочется верить, что они будут не фальшивыми. Если же фирма снова не выполнит свое обязательство, у клиентки есть только один путь.

Елена Мойсейчик, юрист:

Ничего не мешает в данном случае гражданину обратиться с исковым заявлением в суд. При этом не надо забывать, что от госпошлины при подаче такого заявления потребитель освобождается. И, соответственно, дополнительно потребитель вправе заявить требование о возмещении и компенсации морального вреда и взыскании неустойки за неудовлетворение добровольном порядке требований потребителя.

Остается надеяться, что интернет-магазин, не желая портить репутацию, а учитывая обстоятельства дела, и нести существенные судебные расходы и издержки, вернет клиентке деньги. А Богрецовы купят новый крепкий стол, который будет объединять семью, а не расшатывать ее, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.