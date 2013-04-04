Можно ли вернуть деньги за систематически выходящую из строя стиральную машину, если ремонты оплачивал сервисный центр?

Новости Минска. Фраза «Не мытьем, так катаньем» имеет непосредственное отношение к стирке. Даже в начале 20 века многие хозяйки наматывали белье на деревянный валик и раскатывали рубелем. Благодаря этой хитрости даже не очень хорошо выстиранные вещи казались чистыми и выглаженными. Похоже, героине этого сюжета скоро придется взяться за старое.

Первой автоматической стиральной машине в этом году исполнилось ни много ни мало 164 года. Агрегат, кстати, американский, за один замес мог выстирать дюжину рубашек. Для его работы требовалось запрячь 10 быков.

Минчанке Лидии Цыпляковой приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы постирать хотя бы носовой платок. Грязные проблемы возникли после покупки стиральной машины «Самсунг».

Лидия Цыплякова:

Купила ее 15 марта 2011 года.

Уже в мае машина вместо ритмичного и успокаивающего урчания начала издавать непонятные звуки, барабан вращался все тяжелее и тяжелее... Лидия Тихоновна заволновалась.

Лидия Цыплякова:

Вызвала мастера из сервисного обслуживания «Самсунг». Он приехал, вынял ремень, он уже настолько был растянут...

Заменив ремень, мастер удалился. И снова квартира наполнилась запахом лаванды и сирени. Лидия Тихоновна с благоговением слушала чистую мелодию автоматической стирки. Недолго музыка играла.

Лидия Цыплякова:

Сразу нормально стирала, стирала, стирала, потом опять у меня то же самое пошло. Я по звуку начала слышать… Мне просто хотелось ее подпихнуть.

Сервисный центр не заставил себя долго ждать. Повторно прибывший мастер привычно осмотрел машинку и поставил диагноз: «растяжение ремня». Лидия Тихоновна встревожилась: какая напасть растягивает ремень? Не придется ли вызывать мастера ежемесячно? Как оказалось, опасения женщины имели основания.

Лидия Цыплякова:

Я говорю, может, пора ее поменять? Я не хочу такую машину. Гарантия уже окончится через год. Он говорит: «Я не виноват. Я ее не делал». Мне сказали: «Заменить мы не можем, мы на это не имеем права. Будем ездить ремонтировать, если будете вызывать».

Устав перемывать косточки производителю и не желая тянуть резину, Лидия Тихоновна отправилась в магазин «Умные вещи», в котором она, собственно, и покупала машину. В магазине пенсионерке предложили водку, вино, бальзам и прочие алкогольные напитки. И это не анекдот. Дело в том, что торговые площади былого магазина бытовой техники теперь занимает вино-водочный с радостным названием «Фиеста». Другая бы сказала: «Финита ля комедия», но не наша героиня.

Пенсионерка не сдалась и с головой окунулась в сети мировой паутины. Последняя выдала заветный номер магазина «Умные вещи».

Лидия Цыплякова (по телефону):

Вы просто интернет-магазин? Никакого отношения не имеете к этим магазинам, да? Кто же к ним имеет? Вроде, на сайте это вы к ним относитесь, какое-то отношение имеете… А, вы купили их адрес? А они куда ушли?

Лидия Тихоновна поняла: это тупик. Сервисный центр готов лишь ремонтировать машину, а магазин, куда она хотела обратиться для замены ее на новую, испарился. И где его теперь найдешь в мутной воде отечественного бизнеса…

Елена Мойсейчик, юрист:

Здесь потребителю не стоит отчаиваться. Есть возможность обратиться в единый государственный регистр, расположенный в городе Минске, на Кальварийской, 1, 705 кабинет, где выдадут по заявлению гражданина все данные, в том числе и местонахождение данного юридического лица.

После такого поворота дел женщина воспряла духом и стала строить планы.

И кто бы сомневался. Оказывается, есть такие…

Елена Мойсейчик, юрист:

Если все-таки дефект был уже устранен, а в данном случае устранен данный дефект стиральной машины был устранен, причем устранен на безвозмездной основе, заявить требования о замене такого товара на аналогичный, не бывший в употреблении, то есть новый, вы не сможете.

Другими словами, коль скоро Лидия Тихоновна согласилась на ремонт и его силами сервисного центра произвели, то заявлять требование о замене стиральной машины она уже не имеет права. Действует законное правило «или-или»: либо ремонт, либо замена, либо возврат денег. Последовательно можно, одновременно – нет. Оптимисты воскликнут: «Надо женщине ждать, пока ремень не растянется снова, и требовать не ремонт, а замену!»

Елена Мойсейчик, юрист:

Но замена предполагается только в случае наличия дефекта существенного характера. Существенный дефект - это дефект, который требует больших затрат денежных средств и времени на его устранение, и стоимость устранения такого дефекта составляет 30 и более процентов от стоимости товара.

Иначе говоря, если стиральная машина стоит 1.100.000, как в нашей ситуации, то ремень, который подлежит замене, и услуги по устранению недостатка должны обойтись суммой минимум в 330.000. Впрочем, в законе о защите прав потребителей есть еще один козырь для Лидии Тихоновны…

Елена Мойсейчик, юрист:

Если этот недостаток проявится вновь даже по истечении гарантийного срока, установленного на товар, но, тем не менее, в рамках срока службы такого товара по назначению, я бы порекомендовала потребителю обращаться в сервисный центр либо к продавцу и заявлять требование, возможно, в том числе и о замене такого товара на аналогичный.

Если одна и та же причина поломки проявляется 2 раза и больше, то автоматически становится дефектом существенного характера. И, следовательно, можно вести речь о замене товара на аналогичный или вовсе о расторжении договора купли-продажи. Надо полагать, что отныне Лидия Тихоновна будет с нетерпением ждать, когда ремень растянется в очередной, третий, раз. И далее требовать в сервисном центре не ремонта, а диагностики. Имея на руках заключение, следует отправить продавцу или производителю требование о замене товара либо о расторжении договора купли-продажи по адресу, полученному на Кальварийской, 1.

Если ответа не последует, минчанка вправе подать на магазин исковое заявление в суд. Последний, надо полагать, выведет на чистую воду виноватых. А нам всем надо помнить: даже те, кто пользуются стиральной машиной, могут в любое время оказаться у разбитого корыта, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.