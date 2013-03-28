Минчанка купила в кредит кухонный гарнитур, а уже через 3 месяца мебель начала расслаиваться

Новости Минска. Известно, что если цены смешные, то и качество - обхохочешься! В этом на своем личном, и, увы, негативном примере убедилась героиня этого сюжета.

Самый древний кухонный гарнитур был создан цивилизаций Майа и насчитывает около 1200 лет. Минчанка Татьяна Тагилова такой долговечности может только позавидовать: ее кухня по качеству явно уступает доисторическим.

Татьяна Тагилова:

Я приобрела кухню, как у меня начала отслаиваться столешница, вот эти вот все отделочные материалы, внизу все отслаивается.

Трудно поверить, но эту кухню фирмы «Галс» минчанка Татьяна Тагилова установила у себя в квартире меньше трех месяцев назад. Женщина сетует: за это время и привыкнуть к ней толком не успела, а мебель уже пришла в негодность.

Татьяна Тагилова:

А если я попользуюсь год, что с этой кухней станет?

Не год, а 15 лет должна служить кухонная мебель, согласно срокам эксплуатации. Сложно даже представить, во что может превратиться кухня Татьяны Викторовны за это время. Женщина решила, что экспериментировать не стоит, и сразу же позвонила производителю, чтобы предъявить претензии. В фирме «Галс» на это отреагировали своеобразно.

Татьяна Тагилова:

«Если бы вы не покупали это «г...» за эти деньги, этого бы сегодня не видели. А так, вы сегодня купили такую кухню - и получили».

Кухня обошлась Татьяне Тагиловой относительно недорого: в два миллиона рублей. Даже на эту сумму женщине пришлось брать кредит в банке, который она выплачивает до сих пор. Но разве небольшая стоимость кухни означает, что она должна ломаться после нескольких месяцев службы? Ведь срок гарантии - два года.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если на товар еще действует гарантийный срок, то потребитель обязан обратиться со своими претензиями, в том числе указав, какие имеются дефекты изделия, непосредственно к продавцу. И заявить требование, которое он хочет заявить, будь то безвозмездное устранение недостатков, расторжение договора и возврат утраченной на товар суммы, либо возмещение своих затрат по устранению недостатков, либо замены товара на аналогичный.

Претензии можно предъявлять к продавцу или к производителю, и обязательно в письменном виде. Устные просьбы могут остаться без ответа. Жалобный звонок Татьяны Тагиловой производитель не проигнорировал, но толку из этого вышло мало.

Татьяна Тагилова:

Через какое-то время приехал представитель, и сразу, изначально, как только зашел в кухню, сказал, что в этом виновата я, что я неправильно эксплуатирую кухню.

Вот так, без экспертизы, «на глаз» представитель фирмы, он же директор Николай Витковский, определил, что производственного дефекта нет, а в порче кухни виновата сама Татьяна Викторовна, потому что нарушила условия эксплуатации.

Николай Витковский, директор ООО «Галс»:

Это ДСП, древесно-стружечгая плита, она клееная, и если вы будете использовать для протирки этой мебели не влажную тряпочку, она должна быть хорошо отжата, и только потом можно будет протирать.

Как это на кухне нельзя мокрой тряпкой протирать мебель?

Николай Витковский, директор ООО «Галс»:

Нельзя.

Получается, что во время приготовления пищи или мытья посуды хозяйка должна постоянно думать, как бы не накапать случайно водой на столешницу. Ведь не ровен час - и та расклеится.

Кстати, в кухне Татьяны Викторовны рассохлись края и в нижних шкафчиках, на которые вода никак попасть не могла.

Николай Витковский, директор ООО «Галс»:

Я понимаю, что вы понимаете именно так, но оно не так.

Похоже, что разъяснить, как оно на самом деле, может только экспертиза.

Елена Мойсейчик, юрист:

Продавец вправе, если не согласен с требованиями и претензиями потребителя, в течение 14 дней с момента предъявления соответствующего требования провести экспертизу товара на предмет наличия дефектов производственного характера, не связанных с эксплуатацией товара.

Для этого нужно написать заявление на имя продавца или производителя. Если экспертиза обнаружит производственный дефект, потребитель может требовать замены товара или возврата денег. Если производитель или продавец отказываются исполнять эти требования…

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд, в судебном порядке дополнительно потребитель вправе заявить требование о возмещении неустойки в размере одного процента за неудовлетворение в добровольном порядке требования потребителя, а также компенсации морального вреда.

Но в истории Татьяны Викторовны, похоже, ни до экспертизы, ни до суда дело не дойдет. Директор фирмы согласился принять кухню назад и вернуть клиентке деньги.

Николай Витковский, директор ООО «Галс»:

Клиентка письменно должна обратиться в магазин о возврате мебели, магазин принимает решение о возврате денег, а мы гарантируем магазину возврат денег.

Демонтаж и транспортировку продавец должен оплатить сам. Возникает последний вопрос: а как быть с кредитом, который выплачивает Татьяна Тагилова?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если же на такой товар был взят кредит, как в данной ситуации, то потребитель также вправе требовать возмещения всех своих убытков, в том числе и денежных средств, которые были уплачены по кредиту.

Итак, вмешательство корреспондента программы внесло коррективы в кухонный спор. Не желая портить репутацию, директор фирмы решил вернуть нашей героине деньги. Правда, для этого Татьяна Тагилова, по его пожеланию, должна обратиться с просьбой о возврате в магазин. Что несколько странно, ведь по закону потребитель имеет право обратиться с претензией как к производителю, так и к продавцу.

Татьяна Тагилова - человек несклочный, поэтому в магазин обратится в ближайшие дни. Мы надеемся, что продолжение по этому вопросу нам снимать не придется, и предприниматель решит спор в пользу потребителя.

А вообще, надо запомнить: у нас хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.