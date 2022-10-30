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Колумбийцы вышли на марш против введения налоговой реформы

30 октября 2022 08:33
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Новости Колумбии. Тысячи колумбийцев вышли на марш против налоговой реформы президента. По мнению протестующих, решения Густаво Петро замедлят экономику, которая и так находится в кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Колумбийцы вышли на марш против введения налоговой реформы-1

Реформа включает повышение налогов на нефтяную и горнодобывающую промышленность. Это позволит собрать дополнительно около 4 миллиардов долларов. Кроме того, колумбийцы недовольны обесцениванием песо, поскольку экономические решения президента подорвали доверие инвесторов. Напомним, это был третий марш против колумбийского правительства с момента его прихода к власти в августе 2022 года.  

# Налоги # Густаво Петро # Новости Колумбии # Фотофакт

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