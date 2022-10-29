В Италии инфляция достигла 12% – это рекорд за последние 40 лет

Новости Италии. Тревогу нынешняя экономическая ситуация вызывает и у жителей Италии. Там инфляция достигла 12 %, что стало самым высоким показателем для страны за последние 40 лет, следует из отчета Национального института статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной такого резкого скачка цен называют рост стоимости энергоносителей в Европе. В Италии они подорожали примерно на 70 %. И, согласно прогнозам экспертов, это еще не предел. Инфляция остается на высоком уровне, а потому быстро урегулировать экономическую обстановку в стране не получится.