Прямой эфир

Новости по тегу #Новости Швеции

В Швеции вооруженный мачете мужчина напал на школу – погибла 17-летняя учащаяся
22 августа 2026 14:51

В Швеции вооруженный мачете мужчина напал на школу – погибла 17-летняя учащаяся

В Швеции разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей
03 июня 2026 17:25

В Швеции разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей

Швеция в 2026 году разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО
24 октября 2025 17:32

Швеция в 2026 году разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО

В Швеции неизвестный открыл огонь по прохожим
30 апреля 2025 07:45

В Швеции неизвестный открыл огонь по прохожим

Шведские эксперты рассказали о рисках вступления страны в НАТО
20 мая 2024 11:56

Шведские эксперты рассказали о рисках вступления страны в НАТО

Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране
12 апреля 2024 19:39

Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране

Швеция проводит учения на острове в Балтийском море
04 апреля 2024 06:20

Швеция проводит учения на острове в Балтийском море

В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории
13 марта 2024 07:32

В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории

Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны
31 января 2024 07:01

Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны

Соцопрос: в Швеции число поддерживающих вступление страны в НАТО сократилось на 8%
22 ноября 2023 09:29

Соцопрос: в Швеции число поддерживающих вступление страны в НАТО сократилось на 8%

Шведы боятся вспышек насилия из-за провала миграционной политики
31 октября 2023 08:21

Шведы боятся вспышек насилия из-за провала миграционной политики

Шведы не хотят поддерживать Украину
23 октября 2023 06:24

Шведы не хотят поддерживать Украину