Новости по тегу #Новости Швеции

Злоумышленником оказался 18-летний выпускник этой школы.
Чтобы привезти супруга и двоих детей в Швецию, мигрант теперь должен зарабатывать после уплаты налогов не менее 3 500 евро.
Вслед за ними на балтийскую землю шагнут батальоны из 3 тысяч шведских военнослужащих.
Трагедия произошла в городе Уппсала, который находится недалеко от столицы страны. Власти не исключают версию теракта.
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