В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина

Новости Южной Кореи. В результате давки в Сеуле погиб 151 человек, 82 пострадали. Местные власти также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. В результате давки в Сеуле погиб 151 человек, 82 пострадали. Местные власти также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство погибших и пострадавших в давке – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Из них почти две трети – женщины. Также известно, что среди погибших были 22 иностранца: граждане России, Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана и Казахстана. Сама давка началась в тесном переулке во время празднования Хэллоуина. По предварительным данным, люди были задавлены насмерть после того, как толпа начала двигаться по этой улице.
Как сообщили в полиции, многие погибшие перенесли остановку сердца. Во время инцидента спасателям помогали очевидцы. Люди вытаскивали пострадавших и несли их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.
Место ЧП посетил президент Южной Кореи. Он выразил соболезнования семьям погибших и объявил национальный траур. Отметим, эта давка стала самой страшной трагедией в Южной Корее со времен крушения парома в 2014 году. Тогда погибли более трехсот человек, в основном старшеклассники.