Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси

К теме трагедии в Иране. Жители страны скорбят в связи со смертью президента Ибрахима Раиси. В память о нем люди массово выходят на улицы городов.
К теме трагедии в Иране. Жители страны скорбят в связи со смертью президента Ибрахима Раиси. В память о нем люди массово выходят на улицы городов.
Как стало известно, церемония похорон пройдет завтра, 21 мая, в Мешхеде. Правительство объявило в стране пятидневный траур. Также сообщается, что в связи с трагедией в Иране не будет никаких политических волнений или беспорядков. Согласно местному законодательству, исполняющим обязанности главы государства назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Напомним, Ибрахим Раиси погиб накануне в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия и частичная неисправность оборудования вертолета. Уже опознаны тела всех погибших, генетическая экспертиза проводиться не будет.
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