Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси

К теме трагедии в Иране. Жители страны скорбят в связи со смертью президента Ибрахима Раиси. В память о нем люди массово выходят на улицы городов.

Как стало известно, церемония похорон пройдет завтра, 21 мая, в Мешхеде. Правительство объявило в стране пятидневный траур. Также сообщается, что в связи с трагедией в Иране не будет никаких политических волнений или беспорядков. Согласно местному законодательству, исполняющим обязанности главы государства назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.