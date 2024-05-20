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Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси

20 мая 2024 18:17
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К теме трагедии в Иране. Жители страны скорбят в связи со смертью президента Ибрахима Раиси. В память о нем люди массово выходят на улицы городов.

Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси-1

Как стало известно, церемония похорон пройдет завтра, 21 мая, в Мешхеде. Правительство объявило в стране пятидневный траур. Также сообщается, что в связи с трагедией в Иране не будет никаких политических волнений или беспорядков. Согласно местному законодательству, исполняющим обязанности главы государства назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Жители Ирана массово выходят на улицы городов, чтобы почтить память президента Раиси-4

Напомним, Ибрахим Раиси погиб накануне в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия и частичная неисправность оборудования вертолета. Уже опознаны тела всех погибших, генетическая экспертиза проводиться не будет.

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# Некролог # Ибрахим Раиси

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