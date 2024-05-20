Прямой эфир

Прокурор МУС намерен добиться ордера на арест Нетаньяху

20 мая 2024 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует арестовать трех лидеров ХАМАС, обвинив их в военных и гуманитарных нарушениях в Израиле и Палестине. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявляет, что эти преступления были совершены в контексте вооруженного конфликта международного и немеждународного масштаба между Израилем и ХАМАС. 

Хан требует также ареста премьер-министра и главы оборонного ведомства Израиля Биньямина Нетаньяху. Теперь Палата досудебного производства МУС должна будет рассмотреть эти требования.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Армии стран НАТО испытывают нехватку квалифицированных кадров
20 мая 2024 14:39

Армии стран НАТО испытывают нехватку квалифицированных кадров

Опознаны тела всех погибших при крушении вертолёта президента Ирана
20 мая 2024 13:41

Опознаны тела всех погибших при крушении вертолёта президента Ирана

Российская армия взяла под свой контроль Белогоровку в ЛНР
20 мая 2024 13:25

Российская армия взяла под свой контроль Белогоровку в ЛНР