Прокурор МУС намерен добиться ордера на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует арестовать трех лидеров ХАМАС, обвинив их в военных и гуманитарных нарушениях в Израиле и Палестине. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявляет, что эти преступления были совершены в контексте вооруженного конфликта международного и немеждународного масштаба между Израилем и ХАМАС.

Хан требует также ареста премьер-министра и главы оборонного ведомства Израиля Биньямина Нетаньяху. Теперь Палата досудебного производства МУС должна будет рассмотреть эти требования.