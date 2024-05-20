В Иране объявили 5-дневный траур

Спасатели обнаружили тела погибших в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Все они направлены в город Тебриз для опознания, об этом сообщает иранское Общество Красного Полумесяца. Поисковая операция на месте падения борта завершена. Правительство объявило в стране 5-дневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катастрофа произошла накануне, 19 мая, в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. По предварительным данным, причиной крушения мог стать сбой электроники и плохие погодные условия. Вместе с президентом Ирана на борту вертолета было восемь человек. Среди них министр иностранных дел, губернатор одной из провинций и еще несколько сопровождающих.

Это действительно страшная новость не только для меня, но и для многих людей в этой стране. Ведь он избранный нами президент. Он был очень активным политиком, внимательно следил за всем происходящим в Иране. И его уход нас очень печалит. Эта потеря вызвала у нас растерянность, но мы будем вместе справляться с этим горем.

Когда это произошло вчера, я надеялась, что все обойдется. Но когда сегодня я узнала о смерти нашего президента, почувствовала опустошение. Что мы потеряли важную опору государства.