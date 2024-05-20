Индия примет активное участие в конференции по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет активное участие в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона не получала приглашение и не будет принимать участие. Моди сказал, что Индия будет участвовать во всех важных саммитах, способствующих глобальному миру и развитию.

Степень участия Индии будет зависеть от времени, логистики и других обязательств. Участие Индии обсуждалось во время визита министра иностранных дел Швейцарии в Индию и последующих переговоров с украинскими официальными лицами.