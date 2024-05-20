Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана

В Тегеране подтвердили информацию о гибели Президент Ирана Эбрахима Раиси. Ранее о том, что воздушное судно полностью сгорело после падения и никто из находившихся в нем не выжил, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушения начались работы по опознанию тел. Местные СМИ сообщили, что правительство Ирана проведет экстренное заседание. В связи с трагической гибелью главы государства и ряда высокопоставленных руководителей соболезнование верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене. Президент Эбрахим Раиси останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу. Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином Президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран.