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Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана

20 мая 2024 07:58
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В Тегеране подтвердили информацию о гибели Президент Ирана Эбрахима Раиси. Ранее о том, что воздушное судно полностью сгорело после падения и никто из находившихся в нем не выжил, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана-1

На месте крушения начались работы по опознанию тел. Местные СМИ сообщили, что правительство Ирана проведет экстренное заседание. В связи с трагической гибелью главы государства и ряда высокопоставленных руководителей соболезнование верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене. Президент Эбрахим Раиси останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу. Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином Президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран.

Лукашенко направил соболезнование верховному лидеру Ирана-7

Эбрахим Раиси – второй человек во властной иерархии Ирана. Он стал Президентом в 2021 году. Согласно законодательству, в случае его смерти власть переходит к вице-президенту Мохаммаду Мохберу, а в течение 50 дней должны быть организованы досрочные выборы.

# Беларусь-Иран # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси

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