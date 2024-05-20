Опознаны тела всех погибших при крушении вертолёта президента Ирана

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет 21 мая в городе Мешхеде. Об этом сообщили местные СМИ. Правительство объявило в стране пятидневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опознаны тела всех погибших, генетическая экспертиза проводиться не будет. Крушение произошло накануне, 19 мая, в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в горах из-за плохих погодных условий. Как сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца, спасатели обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километров над уровнем моря, в поисково-спасательной операции приняли участие более 2 000 специалистов.

Все пассажиры и экипаж погибли в первые минуты после его крушения. Вместе с президентом Ирана на его борту было восемь человек. Среди них министр иностранных дел, губернатор одной из провинций и еще несколько сопровождающих. События в Иране с болью восприняли и в Беларуси. Соболезнование верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи направил Александр Лукашенко.