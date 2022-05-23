Новости Латвии. Жителей Латвии призвали готовиться к резкому росту цен на отопление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам энергокомпаний, это может произойти через несколько месяцев, а то и раньше. По предварительной оценке к осени тепло может подорожать в пять раз, а может и больше.