Новости Латвии. Жителей Латвии призвали готовиться к резкому росту цен на отопление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам энергокомпаний, это может произойти через несколько месяцев, а то и раньше. По предварительной оценке к осени тепло может подорожать в пять раз, а может и больше.
Единственным ценным советом для жителей страны в этой ситуации является переход в режим жесткой экономии. И начинать это надо прямо сейчас. Если ЕС введет жесткое эмбарго на импорт российского газа, то, по мнению экспертов, в Латвии сразу можно будет объявлять энергетический кризис.
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