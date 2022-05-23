Прямой эфир

Жителей Латвии призвали готовиться к резкому росту цен на отопление

23 мая 2022 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Жителей Латвии призвали готовиться к резкому росту цен на отопление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам энергокомпаний, это может произойти через несколько месяцев, а то и раньше. По предварительной оценке к осени тепло может подорожать в пять раз, а может и больше.

Жителей Латвии призвали готовиться к резкому росту цен на отопление-1

Единственным ценным советом для жителей страны в этой ситуации является переход в режим жесткой экономии. И начинать это надо прямо сейчас. Если ЕС введет жесткое эмбарго на импорт российского газа, то, по мнению экспертов, в Латвии сразу можно будет объявлять энергетический кризис.

Читайте также:

Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня

Граждане будут экономить на одежде и обуви. Литва заняла 2 место в ЕС по уровню инфляции

«Когда эта эпопея закончится?» Жители Польши жалуются на высокие цены

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эстонские военные учились отбирать машины у населения в случае тревоги
23 мая 2022 10:48

Эстонские военные учились отбирать машины у населения в случае тревоги

Пожар на филиппинском пароме. Семь человек погибли, ещё семь пропали без вести
23 мая 2022 10:46

Пожар на филиппинском пароме. Семь человек погибли, ещё семь пропали без вести

Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня
23 мая 2022 10:44

Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня