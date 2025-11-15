«Гаворыць Мінск!» Как Белорусское радио завоевало сердца слушателей и как оно звучит сегодня

Сегодня Белорусское радио – это не только звук, а настоящая мультимедийная платформа: новости, интервью, подкасты, видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Радио выросло с 30-минутного выпуска в день до круглосуточного вещания. За этим стоит большая команда – сотни специалистов, дикторы, ведущие, редакторы. И контент не просто новостной: видео, подкасты, интервью – радио теперь не только звучит, оно визуализируется, живет в интернете и социальных сетях.

И несмотря на все технологические новшества, оно остается тем самым надежным спутником, который всегда на одной волне с нами. Многие еще помнят, как когда-то в каждой белорусской квартире радиоточка была главным медиагаджетом дома. Она не требовала Wi-Fi и подписок, но могла собрать всю семью и соседей вокруг одних новостей, согревать вечерами и давать ощущение, что мир вокруг всегда рядом. Тогда радио было не просто средством информации, а настоящим мостом между государством и людьми. Мы поздравляем Белорусское радио с 100-летним юбилеем и гордимся тем, что когда-то сами были немного «радийщиками». О том, как радио завоевывало сердца слушателей и как оно звучит сегодня – в сюжете Анастасии Близнюк.

Гаворыць Мінск! Эти слова впервые прозвучали в эфире радиостанции РВ-10 имени Совнаркома БССР. Так началась новая эпоха массового производства информации, что называется, «в каждое ухо». В годы лихолетья дикторы радио доносили сводки с фронта, вселяли надежду на победу. А в мирное время – вдохновляли на труд, просвещали. Долгие десятилетия радио оставалось единственным источником оперативных новостей. Это было самое массовое говорящее СМИ.

Максим Угляница, директор Первого национального канала Белорусского радио:

Долгие годы радио как формат оставался неизменным, но менялись подходы, разные жанры и так далее. Но радио было радио. А вот в последние десятилетия и особенно в последние годы радио становится все более разноформатным. Видео снимать? Да пожалуйста. В интернете присутствовать? Отлично. Это абсолютно новые для нас возможности, которые мы с радостью используем.

Неизменен на протяжении века ежедневный выход в прямой эфир. За каждым большая команда и колоссальный труд. Елена Швайко – одна из тех, кто стоял у истоков развития современного белорусского радиовещания и популярного медиапроекта «Радиофакт» – старожила эфирной сетки. В профессии больше полувека, но каждый эфир для нее – важное событие.

Елена Швайко, комментатор Первого национального канала Белорусского радио:

Как мы начинали, какая у нас была техника, какое было оборудование, ну и сейчас. Я до сих пор помню, всегда привожу в пример эти огромные, по четыре-пять килограмм, репортеры носили. Почему я работаю 50 лет? Потому что каждый день – это новая работа, это новый день на Белорусском радио. Это новые люди, мысли, время диктует темы.

От привычных новостных и музыкальных программ до шоу и подкастов. Так же как и другие медиа, радио развивает тренд на многообразие форматов. К важной дате Дом радио пополнился просторной студией. Новое пространство с возможностью визуализации контента. Быть со своим слушателем на одной волне – главная задача.