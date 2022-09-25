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Эстонцы скупают электрогенераторы и сухпайки из-за страха отключения электричества

25 сентября 2022 09:22
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Новости Эстонии. Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы. Спрос спровоцировали прогнозы премьера Каи Каллас. Она предупредила людей о возможных проблемах с электричеством и призвала жителей готовиться к ним заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эстонцы скупают электрогенераторы и сухпайки из-за страха отключения электричества-1

Правда, сбудутся все самые страшные прогнозы только в случае, если Россия отключит Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Тем не менее предупрежден – значит вооружен, решили эстонцы и смели электрогенераторы с полок магазинов. Продавцы благодарят премьера за искусственно созданный спрос и отмечают также возросшие продажи сухих продуктов питания, кормов для животных, предметов личной гигиены, а также фонариков и батареек.  

# Кризис в ЕС # Кая Каллас # Новости Эстонии # Фотофакт

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