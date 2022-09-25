Эстонцы скупают электрогенераторы и сухпайки из-за страха отключения электричества

Новости Эстонии. Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы. Спрос спровоцировали прогнозы премьера Каи Каллас. Она предупредила людей о возможных проблемах с электричеством и призвала жителей готовиться к ним заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, сбудутся все самые страшные прогнозы только в случае, если Россия отключит Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Тем не менее предупрежден – значит вооружен, решили эстонцы и смели электрогенераторы с полок магазинов. Продавцы благодарят премьера за искусственно созданный спрос и отмечают также возросшие продажи сухих продуктов питания, кормов для животных, предметов личной гигиены, а также фонариков и батареек.