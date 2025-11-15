В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?

Масштабная реконструкция белорусских дорог – это не только про скорость и безопасность. Но и про комфорт передвижения. Пока дорожники приводят в порядок ключевые магистрали, все отчетливее встает другой вопрос – как сделать ежедневные поездки тысячи людей более удобными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о проблеме пассажирских перевозок между Минском и городами-спутниками.

Она поднимается не впервые: долгие ожидания, переполненные маршрутки, очереди на остановках – все это знакомо многим. Однако практика показывает: эффективные решения существуют. В столичном регионе уже есть пример, который можно масштабировать и на пригородное сообщение. Антон Чучвага разбирался. Как селедки в банке – белорусы жалуются на ситуацию с маршрутками. Что происходит?

Длинные очереди на остановках, переполненные маршрутки, ожидание по 30-40 минут, а порой и более часа – привычная картина на самых загруженных направлениях при выезде из Минска – Жодино, Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск. Люди жалуются: в часы пик доехать до городов спутников из Минска становится настоящим испытанием. Лукашенко приказал разобраться с очередями на маршрутки: надо заменить автобусами.

Навести порядок ответственным органам поручил глава государства. На проблему Александр Лукашенко обратил внимание накануне, во время совещания во Дворце Независимости. Были даны поручения, в том числе рассмотреть возможность привлечения электротранспорта. К тому же в регионе уже есть пример. Жодино, где с 2024 года действует пилотный проект по внедрению электробусов в городскую среду, показывает: при грамотной организации система начинает работать по-новому. Зарядные станции, обновленные маршруты, современная техника – изменения почувствовали и пассажиры, и водители.

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автомобильный парк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:

С марта 2024 года начата реализация этого проекта. Для этого проекта было реализовано обустройство зарядных станций. Количество семи штук на территории предприятия и две на территории автостанции. Также было приобретено 14 единиц электробусов, которые на данный момент успешно обслуживают город Жодино.

Такой опыт Жодино вселяет надежду. Тем более что решения уже обсуждаются на уровне области и целой отрасли. Cледующий шаг – перенести успешную модель городской электрификации на пригородное сообщение. И это не планы «когда-нибудь», а реальная перспектива.