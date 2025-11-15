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В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?

15 ноября 2025 17:09
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Масштабная реконструкция белорусских дорог – это не только про скорость и безопасность. Но и про комфорт передвижения. Пока дорожники приводят в порядок ключевые магистрали, все отчетливее встает другой вопрос – как сделать ежедневные поездки тысячи людей более удобными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о проблеме пассажирских перевозок между Минском и городами-спутниками.

В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-2

Она поднимается не впервые: долгие ожидания, переполненные маршрутки, очереди на остановках – все это знакомо многим. Однако практика показывает: эффективные решения существуют. В столичном регионе уже есть пример, который можно масштабировать и на пригородное сообщение. Антон Чучвага разбирался.

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В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-4

Длинные очереди на остановках, переполненные маршрутки, ожидание по 30-40 минут, а порой и более часа – привычная картина на самых загруженных направлениях при выезде из Минска – Жодино, Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск. Люди жалуются: в часы пик доехать до городов спутников из Минска становится настоящим испытанием.

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В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-6

Навести порядок ответственным органам поручил глава государства. На проблему Александр Лукашенко обратил внимание накануне, во время совещания во Дворце Независимости. Были даны поручения, в том числе рассмотреть возможность привлечения электротранспорта. К тому же в регионе уже есть пример. Жодино, где с 2024 года действует пилотный проект по внедрению электробусов в городскую среду, показывает: при грамотной организации система начинает работать по-новому. Зарядные станции, обновленные маршруты, современная техника – изменения почувствовали и пассажиры, и водители.

В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-8

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автомобильный парк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:
С марта 2024 года начата реализация этого проекта. Для этого проекта было реализовано обустройство зарядных станций. Количество семи штук на территории предприятия и две на территории автостанции. Также было приобретено 14 единиц электробусов, которые на данный момент успешно обслуживают город Жодино.

В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-10

Такой опыт Жодино вселяет надежду. Тем более что решения уже обсуждаются на уровне области и целой отрасли. Cледующий шаг – перенести успешную модель городской электрификации на пригородное сообщение. И это не планы «когда-нибудь», а реальная перспектива.

В Беларуси решают проблему с пригородным транспортом! Как будут избавляться от очередей на остановках?-12

Юрий Кульвановский:
В предприятии «Миноблавтотранс» рассматривается вопрос по электрификации маршрута Минск-Смолевичи. «Белкоммунмаш» в ближайшее время собирается представить опытный образец электробусов для пригородного сообщения пассажировместимостью до 38 мест сидячих и около 80 мест стоячих.

Подробнее смотрите в видео.

# Транспорт Беларуси # Общественный транспорт

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