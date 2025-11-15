На верность Отечеству! Во внутренних войсках МВД прошёл ритуал принятия военной присяги

Самый волнительный день для каждого военнослужащего. Торжественный ритуал принятия военной присяги прошел во внутренних войсках МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех соединениях и воинских частях под боевыми знаменами более 1 200 новобранцев произнесли слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу.

За плечами у молодых людей две недели армейской жизни, впереди – не менее насыщенный период тщательной подготовки. Алина Мычко – о важном моменте, который объединяет поколения и символизирует преданность и честь.

Торжественное обещание верности своему Отечеству налагает особую ответственность на этих ребят. С этого момента они становятся настоящими военнослужащими, подтверждая готовность в любую минуту встать на защиту государства. На воинскую службу молодые люди приходят мотивированными, многие новобранцы – представители целых династий и выпускники военно-патриотических клубов. Есть такие и среди 250 человек, которые теперь будут служить в войсковой части 3214.

Роман Сильванович, военнослужащий войсковой части 3214:

Я из военно-патриотического клуба «Рысь», который базируется на территории войсковой части 3214, где сегодня я принял торжественную присягу. Настроение веселое, все здорово, все получилось.

Виталий Руцкий, военнослужащий войсковой части 3214:

Я думаю, что все гордятся, что мы относимся к спецназу внутренних войск. И я обещаю, что я буду почитать традиции и буду служить во благо своей Родины. Торжественная церемония принесения присяги – событие волнительное не только для тех, кто заступает на службу. Этот важный день с новобранцами разделили самые близкие люди. Сердца родных переполнены чувством гордостью. На глазах слезы, но не печали, а радости.

Меня чувства переполняют, потому что я только что увидела своего молодого человека. А он подошел ко мне, обнял. У меня сердце все трясется.

Рада, что ребята попали в такую часть. Желаем всего-всего ребятам самого хорошего, легкой, хорошей службы. Ну, всего-всего, пускай им в жизни везет.