Немцы могут остаться без еды – такого кризиса в ФРГ не было со времён окончания Второй мировой

Новости Германии. Жители Германии могут остаться без еды. Стране грозит дефицит продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Жители Германии могут остаться без еды. Стране грозит дефицит продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас пищевая промышленность ФРГ переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны – пишут местные СМИ. О возможной остановке работы уже предупредили производители полуфабрикатов и замороженных продуктов. Они не могут справиться с высокими ценами на электричество и призывают власти оказать этим предприятиям срочную помощь.
Многие компании готовятся к банкротству. И если правительство не будет действовать, то прилавки немецких супермаркетов опустеют, а пищевая промышленность перестанет существовать, а она является пятой по величине отраслью в Германии, в которой заняты около миллиона человек.