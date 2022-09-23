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Немцы могут остаться без еды – такого кризиса в ФРГ не было со времён окончания Второй мировой

23 сентября 2022 07:58
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Новости Германии. Жители Германии могут остаться без еды. Стране грозит дефицит продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы могут остаться без еды – такого кризиса в ФРГ не было со времён окончания Второй мировой-1

Сейчас пищевая промышленность ФРГ переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны – пишут местные СМИ. О возможной остановке работы уже предупредили производители полуфабрикатов и замороженных продуктов. Они не могут справиться с высокими ценами на электричество и призывают власти оказать этим предприятиям срочную помощь.

Немцы могут остаться без еды – такого кризиса в ФРГ не было со времён окончания Второй мировой-4

Многие компании готовятся к банкротству. И если правительство не будет действовать, то прилавки немецких супермаркетов опустеют, а пищевая промышленность перестанет существовать, а она является пятой по величине отраслью в Германии, в которой заняты около миллиона человек.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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