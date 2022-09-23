Немцы могут остаться без еды – такого кризиса в ФРГ не было со времён окончания Второй мировой

Новости Германии. Жители Германии могут остаться без еды. Стране грозит дефицит продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас пищевая промышленность ФРГ переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны – пишут местные СМИ. О возможной остановке работы уже предупредили производители полуфабрикатов и замороженных продуктов. Они не могут справиться с высокими ценами на электричество и призывают власти оказать этим предприятиям срочную помощь.