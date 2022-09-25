В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана

Новости Израиля. Рош ха-Шана – так называется новый год в Израиле. И встречают его там 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Рош ха-Шана – так называется новый год в Израиле. И встречают его там 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим праздником начинаются 10 дней молитв и раскаяния. А предшествует этому традиционный ритуал. Накануне стену плача очистили от записок, адресованных к Богу. И теперь главная еврейская святыня готова копить новые просьбы людей.
Шмуэль Рабинович, раввин стены плача:
Надеемся, что молитвы и просьбы всех будут исполнены и что это будет хороший год для дома Израилева, год мира, год, когда будет прекращено кровопролитие здесь и за границей.
Письма с пожеланиями – одна из традиций иудеев, относятся к которой очень бережно. После очищение стены записки не выбрасывают, а хоронят на Елеонской горе в Иерусалиме в соответствии с древним ритуалом.