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В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана

25 сентября 2022 09:31
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Новости Израиля. Рош ха-Шана – так называется новый год в Израиле. И встречают его там 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана-1

Этим праздником начинаются 10 дней молитв и раскаяния. А предшествует этому традиционный ритуал. Накануне стену плача очистили от записок, адресованных к Богу. И теперь главная еврейская святыня готова копить новые просьбы людей.  

В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана-4

Шмуэль Рабинович, раввин стены плача:  
Надеемся, что молитвы и просьбы всех будут исполнены и что это будет хороший год для дома Израилева, год мира, год, когда будет прекращено кровопролитие здесь и за границей.  

В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана-7

Письма с пожеланиями – одна из традиций иудеев, относятся к которой очень бережно. После очищение стены записки не выбрасывают, а хоронят на Елеонской горе в Иерусалиме в соответствии с древним ритуалом.  

# Праздничные даты # Шмуэль Рабинович # Новости Израиля # Фотофакт

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