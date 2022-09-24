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«Остановить украинизацию Польши». Варшава готовится к большим протестам

24 сентября 2022 07:29
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Новости Польши. «Остановить украинизацию Польши». Марш под таким девизом пройдет 24 сентября в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Остановить украинизацию Польши». Варшава готовится к большим протестам-1

Демонстрация начнется выступлением спикеров на Площади парадов. После чего участники пройдут к президентскому дворцу, где представят свои требования президенту. Организаторы планируют привлечь к пикету активных граждан Польши, которых не устраивает наплыв мигрантов с украинской стороны и поддержка властей такой деполонизации.

«Остановить украинизацию Польши». Варшава готовится к большим протестам-4

Начиная с осени, каждый день тысячи людей, приезжающих из Украины, смогут претендовать на право постоянного проживания в Польше. Это значительно упрощает для них получение гражданства, что, в свою очередь, вызывает опасения у коренных поляков.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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