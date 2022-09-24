«Остановить украинизацию Польши». Варшава готовится к большим протестам

Новости Польши. «Остановить украинизацию Польши». Марш под таким девизом пройдет 24 сентября в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация начнется выступлением спикеров на Площади парадов. После чего участники пройдут к президентскому дворцу, где представят свои требования президенту. Организаторы планируют привлечь к пикету активных граждан Польши, которых не устраивает наплыв мигрантов с украинской стороны и поддержка властей такой деполонизации.