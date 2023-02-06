Железнодорожники Франции выступают против пенсионной реформы

Новости Франции. Масштабную забастовку готовят в стране. Местные железнодорожники выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если правительство не захочет учесть их требования, то они готовы протестовать до лета. Это приведет к огромным сбоям в цепочках поставок как в самой Франции, так и по всему миру.

В Великобритании началась крупная забастовка медиков. Читайте здесь.