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Железнодорожники Франции выступают против пенсионной реформы

06 февраля 2023 19:54
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Новости Франции. Масштабную забастовку готовят в стране. Местные железнодорожники выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники Франции выступают против пенсионной реформы-1

И если правительство не захочет учесть их требования, то они готовы протестовать до лета. Это приведет к огромным сбоям в цепочках поставок как в самой Франции, так и по всему миру.

В Великобритании началась крупная забастовка медиков. Читайте здесь.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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