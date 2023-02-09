ЧП в Канаде: автобус врезался в детский сад, есть погибшие

Новости Канады. Два ребенка погибли, еще шесть получили ранения, после того как автобус на полной скорости врезался в детский сад в пригороде Монреаля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Два ребенка погибли, еще шесть получили ранения, после того как автобус на полной скорости врезался в детский сад в пригороде Монреаля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате полностью разрушен фасад здания. Полиция арестовала водителя, обвинив его в убийстве и опасном вождении. Жертв могло быть больше, так как ЧП произошло утром, когда родители привозят детей в сад. Пока непонятно, что стало причиной трагедии.
По одной из версий, это мог быть преднамеренный акт. Обычно автобусы не проезжают рядом с этим детсадом, он находится на тихой улочке вдали от оживленного движения. Родители, которые стали свидетелями происшествия, рассказали, что водитель вел себя неадекватно. Ведется расследование.
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