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Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта

09 февраля 2023 07:21
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Новости Греции. Природные катаклизмы вносят хаос в жизнь людей в Греции: она продолжает утопать в снегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода буквально парализовала жизнь в Афинах.  

Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта-1

Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта-3

Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта-5

В городе закрыты школы и магазины. На удаленную работу перешли многие предприятия. Из-за снегопада также перекрыта часть дорог, водителям советуют оставаться дома. Однако следуют рекомендациям не все: отчаянных автолюбителей зачастую приходится вытаскивать из сугробов с помощью спасателей. По прогнозам метеорологов, снежная погода в регионе сохранится как минимум до конца недели.  

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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