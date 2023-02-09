Греция тонет в снегу: закрываются школы и магазины, часть дорог перекрыта

Новости Греции. Природные катаклизмы вносят хаос в жизнь людей в Греции: она продолжает утопать в снегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода буквально парализовала жизнь в Афинах.

В городе закрыты школы и магазины. На удаленную работу перешли многие предприятия. Из-за снегопада также перекрыта часть дорог, водителям советуют оставаться дома. Однако следуют рекомендациям не все: отчаянных автолюбителей зачастую приходится вытаскивать из сугробов с помощью спасателей. По прогнозам метеорологов, снежная погода в регионе сохранится как минимум до конца недели.