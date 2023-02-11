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Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции

11 февраля 2023 13:46
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Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников в Турции. Стало известно о белоруске и ее сыне, которые ранее, по информации родственников, считались пропавшими без вести. Они погибли в городе Хатае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции-1

Всего на консульском учете в Турции чуть более 400 белорусских граждан, полсотни из них находились в провинциях, пострадавших от землетрясения. Накануне домой вернулись три белоруски с детьми. Борт Минобороны с эвакуированными приземлился в Мачулищах. Эти люди теперь в безопасности. Тем временем в Турции еще тысячи пострадавших ждут помощи экстренных служб. Поисково-спасательные мероприятия не прекращаются ни на минуту. Продолжают работу в зоне бедствия и наши спасатели. Отряд специального назначения «Зубр» среди тех, кто минимизирует последствия разрушений.

Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции-4

Игорь Зарембо, начальник РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:
Отряд работал 24/7. Извлечено четыре, к сожалению, мертвых тела. Спасены три человеческих жизни. Мы усилим свои позиции на рабочих участках и, наверное, сможем выполнить больший объем задач, чем выполняем сегодня.

Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции-7

Непростая ситуация сохраняется и в Сирии. Там число жертв приближается к четырем тысячам. Но оценить весь масштаб катастрофы пока сложно. Очевидно, что тысячи людей потеряли родных и друзей, не говоря уже про дома и машины. Для тех, кто лишился крова, разбиты палаточные лагеря, где можно хотя бы переночевать и согреться. Помощь пострадавшим в Сирии окажет и наша страна. Беларусь отправит гуманитарный груз с предметами первой необходимости из резервов Красного Креста. Часть из них – приобретенные на пожертвования неравнодушных белорусов.

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# Землетрясение # Игорь Зарембо # Фотофакт

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