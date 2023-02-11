Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции

Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников в Турции. Стало известно о белоруске и ее сыне, которые ранее, по информации родственников, считались пропавшими без вести. Они погибли в городе Хатае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на консульском учете в Турции чуть более 400 белорусских граждан, полсотни из них находились в провинциях, пострадавших от землетрясения. Накануне домой вернулись три белоруски с детьми. Борт Минобороны с эвакуированными приземлился в Мачулищах. Эти люди теперь в безопасности. Тем временем в Турции еще тысячи пострадавших ждут помощи экстренных служб. Поисково-спасательные мероприятия не прекращаются ни на минуту. Продолжают работу в зоне бедствия и наши спасатели. Отряд специального назначения «Зубр» среди тех, кто минимизирует последствия разрушений.

Игорь Зарембо, начальник РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

Отряд работал 24/7. Извлечено четыре, к сожалению, мертвых тела. Спасены три человеческих жизни. Мы усилим свои позиции на рабочих участках и, наверное, сможем выполнить больший объем задач, чем выполняем сегодня.