По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, Владимир Зеленский по сути оказался в геополитическом котле, его план осуществить срыв переговоров в Стамбуле провалился. Об этом пишет РИА Новости.

Запланированное Зеленским и Западом «пошло прахом» в Турции, отметил Рогов. Он также добавил, что среди представителей окружения Зеленского главенствует уныние.

По словам президента США Дональда Трампа, Зеленский в данный момент не располагает козырями в переговорной позиции.

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