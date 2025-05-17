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Зеленский угодил в геополитический котел – Рогов

17 мая 2025 11:05
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Зеленский угодил в геополитический котел – Рогов-0

По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, Владимир Зеленский по сути оказался в геополитическом котле, его план осуществить срыв переговоров в Стамбуле провалился. Об этом пишет РИА Новости.

Запланированное Зеленским и Западом «пошло прахом» в Турции, отметил Рогов. Он также добавил, что среди представителей окружения Зеленского главенствует уныние.

По словам президента США Дональда Трампа, Зеленский в данный момент не располагает козырями в переговорной позиции.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Владимир Рогов

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