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Следующим президентом Польши станет противник украинцев – политолог Трухачев

17 мая 2025 10:49
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Следующим президентом Польши станет противник украинцев – политолог Трухачев-0

В Польше растет антиукраинская риторика среди кандидатов на пост президента страны. Об этом пишет РИА Новости. Для них раздражающими факторами являются Владимир Зеленский и беженцы.

18 мая в Польше запланированы президентские выборы. Согласно предварительным опросам, в тройку лидеров среди польских политиков вошли мэр Варшавы Рафал Тшасковский, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, представитель националистической «Конфедерации» Славомир Ментцен.

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, «хамское» поведение и приверженность идеологии Бандеры, считающегося в Польше преступником, у части украинских мигрантов вызывает недовольство среди поляков. «Ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», – рассказал эксперт.

# Международная политика

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