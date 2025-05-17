В Польше накануне президенстких выборов наступил день тишины. 17 мая по всей стране запрещены любые формы агитации, проведение социологических опросов и встречи с избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За нарушение норм грозит штраф. 18 мая избирательные участки будут открыты с 7 утра до 9 вечера. Напомним, что для участия в выборах зарегистрированы 13 кандидатов. Чтобы одержать победу в первом туре одному из них необходимо набрать более 50 % голосов.

Фаворит гонки – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проевропейский союзник правящей коалиции. За него готовы отдать голоса 29 % жителей Польши, однако этот показатель падает. По словам наблюдателей, проблемой Тшасковского является его отдаленность от проблем среднестатистического поляка. А вот его главный соперник – Кароль Навроцкий – пока сохраняет стабильные 25 %. Он кандидат-евроскептик, который пользуется поддержкой оппозиционной партии «Право и справедливость» и является ярым поклонником Дональда Трампа. Интрига нынешних выборов заключается в том, что один из кандидатов определит путь, по которому пойдет Польша – в сторону Америки или Европы. И если позиции президентского дворца и Кабинета министров не будут совпадать, то срок нового президента вполне может закончиться масштабным политическим кризисом.