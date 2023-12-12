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Зеленский раскритиковал Конгресс США и попросил оружие

12 декабря 2023 07:49
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Во время визита в США украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Конгресс в оттягивании сроков одобрения помощи Украине и вновь обратился к Вашингтону с просьбой о вооружении. Об этом пишет РИА Новости.

В своем выступлении Зеленский указал на то, что для развития украинских войск большое значения имеют системы ПВО Patriot, электронные средства борьбы, беспилотники и истребители.

Сообщается, что во вторник Зеленский проведет встречи с американским президентом Джо Байденом и членами Конгресса, где обсудит пакет помощи в размере дополнительных 60 миллиардов долларов для Украины. Однако Зеленский высказал опасение, что промедление и скандалы могут способствовать России: «Они [власти России – прим. ред.] видят, что их мечты сбываются».

# Оружие и боеприпасы # Владимир Зеленский # Джо Байден

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