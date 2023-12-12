Словакия не хочет видеть Украину в Евросоюзе

Словакия вслед за Венгрией выступила против начала переговоров о вхождении Украины в Евросоюз. По мнению Братиславы, Киеву нужно еще пройти очень долгий путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры перенесены на начало следующего года, хотя они должны были пройти в этом месяце. Страны ЕС также не могут договориться о выделяемой Киеву помощи. Многие не согласны жертвовать национальными интересами для чьей-то выгоды.