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Словакия не хочет видеть Украину в Евросоюзе

12 декабря 2023 06:43
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Словакия вслед за Венгрией выступила против начала переговоров о вхождении Украины в Евросоюз. По мнению Братиславы, Киеву нужно еще пройти очень долгий путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия не хочет видеть Украину в Евросоюзе-1

Переговоры перенесены на начало следующего года, хотя они должны были пройти в этом месяце. Страны ЕС также не могут договориться о выделяемой Киеву помощи. Многие не согласны жертвовать национальными интересами для чьей-то выгоды.

# Международная политика # Фотофакт

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