80 тыс. американцев остались без света из-за торнадо

По меньшей мере шесть человек погибли из-за торнадо в американском штате Теннесси. Среди них один ребенок. Десятки получили ранения, более 20 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 тысяч человек остались без электроснабжения. В регионе разрушены дома, повреждены линии электропередачи. Местные жители прячутся от разгула стихии в подвалах. Несколько человек остались под завалами. Экстренные службы занимаются поиском жертв и освобождают пострадавших из-под обломков.