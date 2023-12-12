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80 тыс. американцев остались без света из-за торнадо

12 декабря 2023 06:17
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По меньшей мере шесть человек погибли из-за торнадо в американском штате Теннесси. Среди них один ребенок. Десятки получили ранения, более 20 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 тыс. американцев остались без света из-за торнадо-1

80 тысяч человек остались без электроснабжения. В регионе разрушены дома, повреждены линии электропередачи. Местные жители прячутся от разгула стихии в подвалах. Несколько человек остались под завалами. Экстренные службы занимаются поиском жертв и освобождают пострадавших из-под обломков.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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