В ходе встречи с Украинским лидером Владимиром Зеленским в 2019 году российский президент Владимир Путин призывал к прекращению огня. Об этом пишет РИА Новости.

На это Зеленский ответил, что Минские соглашения не работают. При этом президент Украины признал, что Путин постоянно поднимал вопрос о прекращении огня.



«Он [Путин – прим. ред.] постоянно поднимал вопрос прекращения огня», – заявил Зеленский.

В 2019 году два лидера встретились на саммите в Париже. На Западе заявили, что рассматривали Минские договоренности как способ дать украинским ВС время на приготовление к конфликту. Это удивило Путина, который ждал от Запада подлинного стремления к миру. Однако, несмотря на желание Москвы вести диалог, Киев наложил законодательный запрет на переговоры. В Кремле подчеркивают, что предпосылок для мира сейчас нет, а приоритет – достижение целей СВО.