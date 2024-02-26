Spiegel: Германия ищет боеприпасы для Украины по всему миру

По сообщению немецкого журнала Spiegel, ФРГ ищет способы обеспечения украинских ВС боеприпасами. Об этом пишет РИА новости.

Генерал Кристиан Фройдинг, руководитель спецштаба по Украине, рассказал о глобальных усилиях по закупке боеприпасов.

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру» – сообщил он.

Он подчеркнул, что нелегко достать снаряды для артиллерии и зенитных орудий. Издание сообщает, что министерство обороны Германии каждый день должно находить все новые способы доставки снарядов в Киев.

По мнению западных спецслужб, запасы на Украине могут иссякнуть уже к июню. Депутат украинской Рады Егор Чернев подтверждает критическое положение на поле боя из-за нехватки боеприпасов. О проблеме также рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в письме к своим коллегам из ЕС.