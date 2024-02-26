Министр Германии Бербок призвала Запад оказывать давление на Путина

Во время своего визита в Одессу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин не стремится к установлению мира в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Она утверждала, что поддержка Украины продолжается до тех пор, пока Путин не закончит войну. Бербок призвала оказать давление на Китай, Иран и Северную Корею. С одной стороны, Путин заявляет, что Россия всегда открыта для диалога с Киевом, но власти Украины запрещают себе вести переговоры. В Кремле подчеркнули, что сейчас предпосылок для мира нет, а выполнение целей специальной операции является приоритетом для РФ.