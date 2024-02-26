В Польше начались крупномасштабные учения НАТО. В них принимают участие 20 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц боевой техники из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью маневров объявлена проверка взаимодействия и выполнение боевых задач на суше, в воздухе, на море и в сфере кибербезопасности. Учения приурочены к 75-летию альянса. Они продолжатся до 14 марта и состоят из двух этапов: кризисная ситуация и оборонительная операция. Ключевыми элементами станут переправа военнослужащих через реку Висла и перемещение сил быстрого реагирования.