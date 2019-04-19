В Аргентине домогательства к женщинам приравняли к преступлению

Новости Аргентины. В Аргентине приняли закон, приравнивающий домогательства в отношении женщин к преступлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за неприличные жесты, комментарии, фото- и видеосъемку без разрешения можно получить штраф, принудительные работы и даже арест.

Согласно документу, подобное поведение запрещено на улицах, в транспорте, торговых центрах и других публичных местах. Для пострадавших от уличных домогательств Национальный институт женщин создаст специальную горячую линию.