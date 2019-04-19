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В Аргентине домогательства к женщинам приравняли к преступлению

19 апреля 2019 14:07
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Новости Аргентины. В Аргентине приняли закон, приравнивающий домогательства в отношении женщин к преступлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за неприличные жесты, комментарии, фото- и видеосъемку без разрешения можно получить штраф, принудительные работы и даже арест.

Согласно документу, подобное поведение запрещено на улицах, в транспорте, торговых центрах и других публичных местах. Для пострадавших от уличных домогательств Национальный институт женщин создаст специальную горячую линию.

В Аргентине домогательства к женщинам приравняли к преступлению-1

# Закон # Фотофакт

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